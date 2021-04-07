شكرا لقرائتكم خبر عن فينيسيوس جوهرة في ريال مدريد صقلها زيدان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ردّ المهاجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور على الانتقادات حول أدائه مع ريال مدريد الإسباني، فسجّل أول ثنائية له في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء، في مرمى ليفربول الإنجليزي (3-1)، ما أراح مدرّبه الفرنسي زين الدين زيدان المدافع عنه دوماً.

كانت ليلة «فيني» في ملعب ألفريدو دي ستيفانو مميزة، وقدّم البرازيلي البالغ 20 عاماً أوراق اعتماده أمام أندية القارة العجوز، وكسب أخيراً ثقة زملائه.

حصل على تمريرة عابرة للقارات من الألماني توني كروس، استقبل وحضّر لنفسه ثم هزّ الشباك في الدقيقة 27. في الشوط الثاني، قضى على آمال ليفربول مستعيداً فارق الهدفين بعد تمريرة من الكرواتي لوكا مودريتش (65). وكان البرازيلي خدع مواطنه الحارس أليسون بيكر مطلع المباراة عندما مرت رأسيته بمحاذاة القائم (12).

لاعب متوَّج

عنونت يومية «إس» الرياضية المدريدية، الأربعاء «فيني، فيدي، فيتشي» (أتيت، رأيت، انتصرت)، في إشارة إلى العبارة الشهيرة التي أطلقها الإمبراطور يوليوس قيصر.

من جهتها، كتبت «ماركا» الأكثر مبيعاً في إسبانيا «فينيسيوس متوَّج».

وقال مساعد مدير عام الصحيفة كارلوس كاربيو في افتتاحيته: كانت الليلة المنتظرة لفينيسيوس الذي كافأه القدر أخيراً على إيمانه الكبير بقدراته وشخصيته المميزة.

باحتفاله بعد تسجيل الهدف الأول، قبّل شعار ريال مدريد الملكي وصرخ بالإسبانية «يو، آكي»، أي «أنا، هنا»، ما يعني أن فينيسيوس يريد إثبات أحقيّته بالمشاركة أساسياً مع ريال مدريد.

وقبل العودة إلى المستطيل الأخضر، توجّه فينيسيوس بعد تسجيله الهدف الأول لتقبيل مدرّبه زيدان الذي منحه ثقة دائمة.

وقال زيدان الذي قاد ريال إلى ثلاثة ألقاب متتالية في دوري الأبطال بين 2016 و2018: أنا سعيد لأجله، قام بعمل رائع، خصوصاً في الناحية الدفاعية. نعرف قيمته عندما يحصل على المساحات.

إيمان زيدان

اكتسب الموهبة البرازيلية، المرتبط بعقد مع فريق العاصمة حتى 2025، تدريجياً ثقة جهازه الفني. لكن لاعب فلامنجو السابق تجاوز مطبّات كثيرة. وفي 27 أكتوبر الماضي، عبّر زميله في خط الهجوم الفرنسي كريم بنزيمة عن امتعاضه من طريقة لعبه عندما قال لمواطنه الظهير الأيسر فرلان مندي معترضاً على أدائه الفردي: إنه لا يلعب بشكل جماعي ولا يساعد الفريق.

جملة التقطتها الكاميرات بين الشوطين، فيما كان ريال مدريد يعاني أمام بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني (2-2).

لكن زيدان، نجم وسط الريال سابقاً، استمر في منح الثقة للاعب القادم في صيف 2018 مقابل 60 مليون يورو. وتركه يتابع تطوّره.

كان فينيسيوس أول لاعب مولود في الألفية الثالثة يخوض مباراة مع ريال مدريد في 29 سبتمبر 2018 ضد أتلتيكو مدريد، ثم أصبح أصغر هداف في الكلاسيكو، أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي في الأول من مارس 2020، عن 19 عاماً، و233 يوماً.

وإذا أراد تأكيد نجوميته الواضحة للعيان خلال مباراة، الثلاثاء، ضد ليفربول، يتعيّن عليه تكرار ذلك، السبت، عندما يلاقي فريقه برشلونة في كلاسيكو الكرة الإسبانية الذي قد يلعب دوراً حاسماً في تحديد بطل هذا الموسم، في ظل صراع ثلاثي يضم أيضاً أتلتيكو مدريد.

كما يقف ريال على بعد خطوات من نصف نهائي دوري الأبطال، عندما يلاقي، الأربعاء، ليفربول إياباً بعدما أسقطه بنتيجة صريحة 3-1. مباراة تقف بين زيدان وبلوغه نصف النهائي للمرة الرابعة في خمس مشاركات كمدرب.