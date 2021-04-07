شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 7-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 7-4-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 636.579 مليار جنيه.

إيقاف تداول 22 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 22 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، اميرالد للاستثمار العقاري، اودن للاستثمارات المالية، العبوات الطبية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، شركة النصر للأعمال المدنية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المجموعة المصرية العقارية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العربية للأسمنت، جنوب الوادي للأسمنت، جلاكسو سيمثكلاين، مصر للأسمنت-قنا، مصر بني سويف للأسمنت، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، الملتقى العربي للاستثمارات، أصول للوساطة في الأوراق المالية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العبور للاستثمار العقاري، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو. إيقاف تداول 22 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 22 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، اميرالد للاستثمار العقاري، اودن للاستثمارات المالية، العبوات الطبية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، شركة النصر للأعمال المدنية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المجموعة المصرية العقارية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العربية للأسمنت، جنوب الوادي للأسمنت، جلاكسو سيمثكلاين، مصر للأسمنت-قنا، مصر بني سويف للأسمنت، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، الملتقى العربي للاستثمارات، أصول للوساطة في الأوراق المالية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العبور للاستثمار العقاري، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو.





البورصة تخسر 1.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 636.579 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 428 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه، عبر تنفيذ 31.8 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.19% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.22%، والعرب على 8.58% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.83% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للبيع بقيمة 94.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 13.3 مليون جنيه، 48.7 ألف جنيه، 63.9 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 13.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.35%، ليغلق عند مستوى 10227 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1917 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 12553 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3931 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1840 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2748 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 1248 نقطة.

وصعدت أسهم 59 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، 5810 سهم، 14.2 مليون سهم، 2.5 مليون سهم، 7 آلاف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الدولية للأسمدة والكيماويات، 200 ألف سهم، 2 مليون سهم، 2000 سهم، على التوالي، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 28.1 مليون سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، 5810 سهم، 14.2 مليون سهم، 2.5 مليون سهم، 7 آلاف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الدولية للأسمدة والكيماويات، 200 ألف سهم، 2 مليون سهم، 2000 سهم، على التوالي، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 28.1 مليون سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بالشركة العامة للصوامع والتخزين 100 سهم، واشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، بالم هيلز للتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 948.1 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 3762 سهم، 33760 سهم، 6.9 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 225.4 ألف سهم.

كما أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، شراء حسام محمد زكي 892 ألف سهم بسعر 3.919 جنيه بقيمة إجمالية 3.5 مليون جنيه، لترتفع نسبة ملكية المساهم من 3.991% إلى 4.08%، وأعلنت شركة سبيد ميديكال شراء شريف علاء الزيات 10.1 مليون سهم بسعر 2.332 جنيه بقيمة إجمالية 23.5 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 4.09% إلى 5%.





أسهم الخزينةأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، ابن سينا فارما، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الشركة الأولى عدد 1.25 مليون سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.056%، شراء الشركة الثانية 70 ألف أسهم خزينة، شراء الشركة الثالثة 324.1 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.20%، شراء الشركة الرابعة 575 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.73%، فيما باع مجلس إدارة الشركة الشرقية (ايسترن كومباني) 189 ألف سهم خزينة.