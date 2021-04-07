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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2021 من 5.5% إلى 6%، محذرا في الوقت نفسه من التحديات التي قد تواجه العالم نظرا للمعدلات المختلفة لإعطاء اللقاحات في مختلف أنحاء العالم. كما توقع الصندوق نمو الاقتصادات المتقدمة لهذا العام بنسبة 5.1% ونمو الاقتصادات الناشئة والنامية بنسبة 6.7%. ودعا صندوق النقد الدولي، الحكومات، لمواصلة التركيز على الهروب من الأزمة التي خلفتها جائحة (كوفيد-19) من خلال توفير الدعم المالي، بما في ذلك دعم أنظمة الرعاية الصحية لديها، للحد من الآثار الاقتصادية طويلة الأجل من الأزمة وتعزيز الاستثمار العام.

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