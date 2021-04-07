غرفة القصيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الراغبين من رجال وسيدات الأعمال مشتركي الغرفة السارية اشتراكاتهم، إلى الترشح لعضوية اللجان القطاعية المنبثقة عن مجلس الإدارة، في دورته الثانية عشرة 1442 - 1446هـ، وعددها 14 لجنة لخدمة القطاع الاقتصادي بالمنطقة، وهي: اللجنة التجارية، اللجنة الصناعية، لجنة الزراعة والتمور والثروة الحيوانية، اللجنة الصحية، لجنة التعليم والتدريب، لجنة المقاولين، لجنة العقار والتطوير العمراني، لجنة الاتصالات والتقنية، لجنة السياحية والترفيه، لجنة النقل البري، لجنة سيدات الأعمال، لجنة شباب الأعمال، لجنة الذهب والمجوهرات، لجنة الاستقدام. وأوضحت الغرفة أن الترشح من خلال تعبئة النموذج الالكتروني على الرابط :https://qcc.org.sa/f/t895 خلال خمسة عشر يوما وفق اشتراطات لائحة اللجان القطاعية المعتمدة في الغرفة والموضحة في نموذج الترشح.



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