تبدأ من 299 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات سيارات "كيا سيراتو" 2021



الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT» الوكيل المحلى للعلامة التجارية “كيا” فى مصر، أسعار سيارات كيا جراند سيراتو 2021 الفئة الأولى «LX» بنحو 299.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «EX» بقيمة 334.9 ألف، وحددت الفئة الثالثة «H/L» بنحو 364.9 ألف جنيه، وبلغت الفئة الرابعة «T/L» نحو 394.9 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وينتمي طراز «كيا جراند سيراتو» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك 1600 سي سي، ينتج 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 192 نيوتن /متر، متصل بناقل سداسسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن «كيا»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.



كيا سيراتو 2021

الأبعاد الخارجية

الطول 4640 مم

العرض 1800 مم

الارتفاع 1450 مم

سعة الشنطة الخلفية 502 لتر

كيا جراند سيراتو 2021

تقدم سيارات كيا جراند سيراتو موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها “نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وخاصية منع إدارة المحرك”.



وزودت ببعض التجهيزات والكمياليات ومنها “جنوط 15 بوصة، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، والنظام الترفيهي مكون من (راديو – مخرج USB- بلوتوث – خاصية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة ) وغيرها.

دعمت طرازات كيا جراند سيراتو الفئة الثانية بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها “نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وخاصية منع إدارة المحرك”.

ودعمت بمكيف هواء، وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، والنظام الترفيهي مكون من (راديو – مخرج USB- بلوتوث – خاصية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة).

وزودت بمجموعة من الكماليات الإضافية هي “وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، جنوط رياضية 16 بوصة، طي المرايات الجانبية، ومثبت سرعة، وخاصية التحكم عن بعد في غلق وفتح أبواب السيارة، ووغيرها.

تقدم طرازات كيا جراند سيراتو الفئة الثالثة بمجموعة من المواصفات القياسية، ومنها “الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و توزيع الكتروني للفرامل EBD، وخاصية منع إدارة المحرك”.

وزودت بمكييف هواء، وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، والنظام الترفيهي مكون من (راديو – مخرج USB- بلوتوث – خاصية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة ، وجنوط رياضية 16 بوصة، وخاصية طي المرايات الجانبية، ومثبت سرعة، وخاصية التحكم عن بعد في غلق وفتح أبواب السيارة.

واحتوت على بعض الكماليات الإضافية ومنها “حساسات ركن خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وشاشة وسائط 8 بوصة، وكاميرا خلفية، وغيرها.

زودت طرازات كيا جراند سيراتو الفئة الرابعة بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة ومنها “الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وخاصية منع إدارة المحرك”.



ودعمت بمكييف هواء، وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، والنظام الترفيهي مكون من (راديو – مخرج USB- بلوتوث – خاصية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة ، وجنوط رياضية 16 بوصة، وخاصية طي المرايات الجانبية، ومثبت سرعة، وخاصية التحكم عن بعد في غلق وفتح أبواب السيارة، حساسات ركن خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وشاشة وسائط 8 بوصة، وكاميرا خلفية.

وتقدم بمجموعة من الكماليات الإضافية هي “مصابيح أمامية LED، عجلة القايدة وناقل الحركة من الجلد، ومخرج تكييف خلفي، ومسند يد خلفي، وخاصية تشغيل / إيقاف المحرك بدون مفتاح، وإدارة المحرك عن بعد، وغيرها.