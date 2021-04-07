شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حياة كريمة تتابع الموقف التنفيذى للمبادرة فى مختلف المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة التنفيذ علي قدم وساق بمختلف محافظات الجمهورية، ففي محافظة سوهاج تفقد طارق الفقي بحضور نائبه أحمد سامي القاضى وأعضاء مؤسسة حياة كريمة وصناع الخير وصندوق تحيا مصر، إطلاق مبادرة قطار الخير المكونة من 20 سيارة محملة بالمواد الغذائية ومواد طبية كمل تشمل المبادرة أيضاً سيارات طبية تشمل جميع التخصصات للكشف علي أهالي سوهاج وإجراء العمليات الجراحية لهم بالمجان.

وجاءت ردود افعال المواطنين إيجابية حيث عبروا عن سعادتهم البالغة من حجم القافلة غير المسبوق بمكوناتها من مواد غذائية وخدمة طبية متميزة، حيث تم التنفيذ فى 25 مركزا من إجمالى 51 مركزا، كما تم مراجعة الموقف التنفيذى فى 18 محافظة تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منها محافظة أسيوط، المنيا، الفيوم، بني سويف، اسوان، الغربية، القليوبية، الأقصر، البحيرة، سوهاج، المنوفية، وقنا، وغيرهم

أما محافظة القليوبية فقد شهدت البدء في تنفيذ العديد من المشروعات تمثلت في بدء أعمال توسعة السكة الحديد بقرية كفر طحا، كما تم الانتهاء من بناء سور المدرسة الثانوية الجديدة بها التي قام الأهالي بالتبرع بأرضها لحياة كريمة، وتقوم الوحدة المحلية بالقشيش بمتابعة سير العمل بمشروعات الصرف الصحي بكافة قري الوحدة وتقديم كافة التسهيلات للشركات المسئولة عن تنفيذ المشروع.

وبمحافظة الغربية فقد شهدت قرى المحافظة نشاطا كبيراً في مشروعات الصرف الصحي منها قرية كفر الجزيرة ، شبراملس،سنبو الكبرى، كفر دمنهور الوحش، كفر سنبو، كفر شمارة، حنون، سندبسط، ششتا، كفر نواي، كفر حسين، كفر السنادية، ميت النور، كفر إسماعيل، كفر غازي. أما مشروعات الغاز فتسير بخطي ثابته بقري الضبابشة، نهطاي، كفر دمنهور القديم، كفر الدغايدة، تفهنا العزب، وفيما يخص الخدمات الأخرى فقد شهدت العديد من قري المحافظة أعمال تطويرية شملت تطوير مكتب بريد سنبو الكبري ،بريد قرية كفر الديب،بريد حنون،بريد السملاوية أيضا تشهد ترعة سنبو الكبري، وترعة أم عبدالعال بعزبة البدوي البحرية أعمال تأهيل وتبطين كاملة.

وفي محافظة الشرقية فتشهد قرية بحر البقر 2 وقرية سماكين غرب انجاز كبير في انشاء مجمع الخدمات الذي يضم العديد من المشروعات كما تشهد قرية الاخيوة والقصاصين شرق استكمال العمل علي مد خطوط المياه من قبل الهيئة الهندسية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي محافظة الأقصر تم البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي ب اسنا وارمنت والوحدة المحلية بكومار وقرية النمسا وقرية الكلابية، واستمرار مد وتدعيم خطوط مياه الشربا بقرية طفلي بطول 800 م وقرية الحلة وقرية النجوم، واستمرار أعمال إنشاء وتوسعة مدرسة النجوم قبلي الإعدادية، وبدء العمل بتبطين ترعة الرزيقات.

أما محافظة سوهاج فقد تم البدء فى أعمال الحفر والتنفيذ لمشروعات الصرف الصحي بقرى الإصلاح وقرية الحرجة، وجاري استكمال تنفيذ أعمال البنية التحتية بقرية البواريك، كماتم بدء العمل بمحطة المعالجة الصرف الصحي، والبدء في تنفيذ البينية التحتية للصرف الصحي يقربني العوامر قبلی والعوامر بحرى.

وفي محافظة المنوفية تشهد استمرار أعمال توصيل الصرف الصحي بقرية شمياطس، وبدء أعمال الانشاءات بالمدرسة الابتدائية بقرية ابو كلس، وبدء انشاء مدرسة بقرية زاوية البقلي، كما تم إنهاء جميع التجمعات الخاصة بخطوط المياه للمناطق المحرومة والشوارع الفرعية لربطها بالخطوط الرئيسية، والبدء في تعطين الترعة قرية شعشاع بطول 3 كيلو ويتصل اتساعها 10 متر، كما تم بدء العمل بمدرسة الشهداء بقرية شما ومدرسة عبد السلام وهبة (تعليم أساسي )

جدير بالذكر أن "المبادرة الرئاسية حياة كريمة" انطلقتبتوجيه من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية عام 2019 لتنمية قري الريف المصري ، وذلك بهدف توفير سبل الحياة الكريمة للفئات والقرى الأكثر احتياجا على مدي زمني محدد للانتهاء منه خلال ثلاث سنوات من العام الحالي.

وجاء هذه المبادرة لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وذلك سعياً لتحسين الأحوال المعيشية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا من سكان الريف المصرى، في 175 مركز على 4658 قرية، بإجمالي توابع 29400 ، حيث يشكلون 57.8 ٪؜من إجمالي سكان الجمهورية، وتم تخصيص ميزانية إجمالية بلغت 515 مليار جنية للمشروع.

ويستمر "المبادرة الرئاسية حياة كريمة" في حصر المشروعات واحتياجات المواطنين في كل القرى المستهدفة، وذلك بمشاركة العديد من جهات ومؤسسات الدولة والذي بلغ أكثر من 20 وزارة وهيئة، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني والذي بلغ ولأول مرة 23 جمعية تجتمع في العمل العام، إضافة إليدور الشباب المتطوع من مؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسي والمتطوعين من كافة الجهات.