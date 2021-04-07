شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نحافظ على إطارات السيارة فى فصل الصيف ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر إطارات السيارات من أكثر الأشياء المعرضة للضرر في الصيف شديد الحرارة ، ومع درجات الحرارة المرتفعة هذه ينبغي دائماً التأكد من ألا تتسبب الحرارة فى طرد الهواء من داخل الإطارات – مما قد يتسبب في فقدان سيطرتك على السيارة.

ومن المعروف أن الهواء ينكمش بالبرودة ويتمدد بالحرارة.

الهواء داخل الإطارات هو ما يتحمل فعلياً وزن السيارة إذ يبلغ ضغط الهواء داخل الإطار ما يصل إلى 32 رطل في البوصة المربعة.





س : متى ينفجر إطار السيارة ؟

ج: أن ضغط الهواء داخل إطار السيارات العادية يتراوح بين 30 و35 رطل/بوصة مربعة فازدياد ضغط الهواء ببضع بارات قد يؤدى إلى انفجار الإطار.





س : هل نفخ الإطارات أكثر من الازم يؤدي إلى تلفها ؟ ج : قد يتسبب النفخ المبالغ فيه للإطار فى عدم عمل المكابح بكفاءة وتلف الإطار قبل عمره الافتراضى.





س: ماهي العوامل المؤثرة في عملية الاحتكاك؟

ج : العوامل المؤثرة في عملية للاحتكاك مع الأسفلت أثناء القيادة، مما يرفع من درجة حرارتها (خصوصاً في الصيف) وهي جزيئات ساخنة.

– تحتوي مادة الإطار على كمية من الهواء المضغوط حيث تتكون جميع المواد من جزيئات وذرات بما في ذلك الإطارات، وعندما ترتفع درجة حرارة الجزيئات تبدأ بالاهتزاز بشدة وتتمدد

المطاط







س: كيف تعرف إذا كانت حرارة الإطار مرتفعة؟ س: كيف تعرف إذا كانت حرارة الإطار مرتفعة؟ راقب حدوث هذه العلامات لحماية إطارك من الانفجار. إذا لاحظت أياً من هذه العلامات فاركن سيارتك حتى تبرد الإطارات.

س : هل هناك عمر افتراضي للإطار خاصة مع اختلاف فصول السنة؟ج : صُمم مطاط الإطارات لمقاومة درجات الحرارة المنخفضة والتآكل والتشقق، ولكن هناك بالتأكيد حد أقصى لما يستطيع المطاط تحمله ، فمثلاً، يستطيع مطاط المنطاد تحمّل كمية معينة من الهواء قبل أن ينفجر كما هو الحال في الإطار أيضاً.

الإطار ساخن الملمس – إذا كان الإطار ساخن الملمس فهذا مؤشر واضح على ارتفاع حرارته

ارتفاع ضغط الهواء – تفقّد ما إذا كان الإطار منتفخاً زيادة عن اللازم عن طريق جهاز قياس الضغط

لا تعتمد على نظام مراقبة حالة الإطارات – الهدف الرئيسي من نظام مراقبة حالة الإطارات في السيارة هو تحذيرك في حال كان هناك إطار أو أكثر بحاجة للنفخ. أما إذا كان الضغط داخل الإطارات عالياً فلن يعمل النظام على تحذيرك





س : كيف تمنع الإطار من الانفجار بسبب الحرارة؟ج : هناك بعض النصائح لمنع إطارك من الانفجار في الصيف خصوصاً إذا كنت تقود لمسافات طويلة حيث يجب ملاحظة الآتى:

هل إطاراتك منفوخة بصورة مثالية – يعتمد الضغط المثالي للهواء للقيادة بصورة آمنة على نوع السيارة التي تقودها. تحدد الشركة المصنعة للسيارة الضغط الموصى به، ويكون عادة مذكوراً على باب السائق من الداخل وفي دليل مستخدم السيارة.

كما يجب ملاحظة عدم الخلط بين الكمية “الموصى بها” و”أقصى” كمية يتحملها الإطار والتي تكون مكتوبة على الإطار نفسه.

يجب التأكد من ضغط الإطار – قم بقياس ضغط الهواء للإطار قبل الانطلاق باستخدام جهاز قياس الضغط و تفقّد ضغط الإطار كل ساعتين أو كل 160 كلم لمزيد من الأمان.

اركن السيارة حتى تبرد الإطارات – الانتظار حتى تبرد الإطارات هو أفضل شيء يمكنك فعله عند ارتفاع حرارتها. إذا كنت تظن أن تفريغ بعض الهواء من الإطار هو حل سريع فقد يتسبب ذلك في قيادتك بإطارات غير منفوخة جيداً مما قد يعرضك للخطر.

استبدل الإطارات المتهالكة – الإطارات المتهالكة هي الأكثر عرضة للانفجار. يمكنك التفكير باقتناء الإطارات المخصصة لجميع الفصول أو إطارات الصيف المصممة خصيصاً لتحمّل درجات الحرارة العالية.

اعتنِ بالإطارات ونظافتها– أضف طبقة من الشمع على إطاراتك لتحافظ عليها من التيبس.

التزم بحدود السرعة – كلما زادت السرعة كلما زاد معدل الاحتكاك وبالتالي ترتفع حرارة الإطار مما يزيد من احتمالية انفجاره.

يجب الأخذ في الإعتبار حمولة السيارة – لانه كلما زادت حمولة السيارة كلما زاد الوزن الذي تتحمله الإطارات وبالتالي يزداد احتمال انفجارها.





س : هل هناك إطارات مخصصة لفصل الصيف وأخري مخصصة لجميع الفصول؟

ج : إطارات الصيف مثالية في الحالات التالية:

للسيارات ذات الأداء الفائق والتي تم تصميمها للانطلاق بسرعة والمناورة الاستجابة السريعة والانعطاف والقدرة على التوقف في الدول التي يكون فيها الشتاء معتدلاً ولا تقل درجة الحرارة فيه عن 7 درجات مئوية.

صممت إطارات الصيف لتوفر أفضل مستويات الأداء بتصميمها ذو الخطوط السطحية المتقابلة لكبح مثالي وتحكم دقيق على الطرق الجافة والرطبة.





أما الإطارات المخصصة لجميع الفصول هي الاختيار الأمثل في الحالات التالية:إذا كنت تعيش في منطقة معتدلة الطقس، والبرد فيها ليس قارساً وشهور الشتاء تمر بسلام دون جليد أو ثلوج إذا كنت ترغب في استخدام نفس الإطارات على مدار العاملا يوجد لديك متسع لتخزين مجموعة أخرى من الإطارات

فهناك بعض الشركات توفر إطارات مخصصة لجميع الفصول تعطي اداءا فائقاً على الطرق الجافة والرطبة وتمنحك قيادة مريحة على مدار العام