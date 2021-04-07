الذهب يهبط وسط آمال في تعاف اقتصادي سريع، وترقب لمحضر اجتماع الفدرالي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تراجعت أسعار الذهب الأربعاء 7 أبريل، إذ أدت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة إلى رفع توقعات لتعاف اقتصادي سريع وخفض جاذبية المعدن النفيس، في حين ينتظر المستثمرون محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي بخصوص السياسة النقدية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1737.09 دولار للأونصة.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1737.70 دولارللأونصة.

وقال كارلو ألبيرتو دي كاسا كبير المحللين لدى أكتيف تريدز إن البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية تثير مخاوف من إمكانية تراجع البنك المركزي عن سياسته في وقت أقرب من المتوقع.

وتزداد التوقعات بأن تصاعد وتسارع النمو الاقتصادي والتضخم في الولايات المتحدة قد يجبران مجلس الاحتياطي الاتحادي على إخلاف وعده بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2024.

والذهب الذي لا يدر عائدا سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة إذ أنها ترفع تكلفة الفرص البديلة لحيازة المعدن وتدعم الدولار وعائدات السندات.

وينتظر المشاركون في السوق محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة الذي عُقد في 16 و17 مارس آذار والمقرر صدوره في الساعة 0800 بتوقيت جرينتش.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء زيادة الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في عامين في فبراير في حين انتعش التوظيف بفضل تعزز الطلب المحلي في ظل زيادة تطعيمات الوقاية من كورونا ومساعدة حكومية إضافية لمواجهة تداعيات الجائحة. وعادت أنشطة الأعمال في منطقة اليورو أيضا إلى النمو الشهر الماضي مدعومة بتوسع قياسي في قطاع الصناعات التحويلية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.9% إلى 24.95 دولار للأونصة ونزل البلاديوم 1.5% إلى 2643.49 دولار للأونصة واستقر البلاتين عند 1233.04 دولار للأونصة.