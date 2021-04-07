شكرا لقرائتكم خبر عن «صندوق النقد»: خطى تعافي اقتصاد الإمارات متسارعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

توقع تقرير الراصد المالي الذي نشره، الأربعاء، صندوق النقد الدولي، أن تواصل الإمارات خطى التعافي من تبعات الجائحة بسرعة قياسية لينخفض عجز الموازنة الأولي تدريجياً في الأعوام المقبلة. ورجح أن تعود إلى تحقيق فائض في الموازنة المالية بحلول عام 2024.

وبحسب التقرير فمن المتوقع أن يتراجع العجز في الموازنة إلى 0.7% من الناتج المحلي في العام الجاري، مقابل 6.9% في العام الماضي نتيجة تبعات جائحة «كوفيد19»، وأن يواصل التراجع إلى نسبة ضئيلة 0.4%، و0.2% في العامين المقبلين على التوالي، ليعود اقتصاد دولة الإمارات إلى تسجيل فائض بنسبة تصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024.

وتوقع التقرير أن تحافظ الدولة على مستوى دين عام محدود في السنوات المقبلة، وأن يتراجع الدين هذا العام إلى 37.1% من الناتج المحلي، مقابل 38.3% في العام الماضي.