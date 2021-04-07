شكرا لقرائتكم خبر عن مطار دبي الأكثر ازدحاماً في الشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حلّ مطار دبي الدولي في المركز الأول ضمن أكثر مطارات الشرق الأوسط ازدحاماً خلال الربع الأول من عام 2021، وفقاً لتحليلات شركة «سيريوم» لبيانات الركاب.

واستقبل مطار دبي الدولي 19168 رحلة ركاب في الربع الأول من هذا العام، وعلى الرغم من التراجع، إلا أنه أعلى رقم في الشرق الأوسط، والذي يضع مركز شركة طيران الإمارات في مكانة رائدة، مع بدء انتعاش سوق السفر الجوي مرة أخرى.

واحتل مطار أبوظبي الدولي المرتبة السادسة بين أكثر المطارات ازدحاماً في الشرق الأوسط، بعد أن استقبل 5055 رحلة من يناير إلى مارس، وحلّ مطار الشارقة الدولي في المركز السابع على مستوى الشرق الأوسط بعد أن سجل 4804 رحلات في الربع الأول من 2021.

وجاء مطار حمد الدولي في المركز الثاني أوسطياً، حيث سجل وصول 15 ألف رحلة ركاب بين يناير ومارس من العام الجاري، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 35% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. واحتلت المطارات السعودية «الملك خالد الدولي» و«الملك عبد العزيز الدولي» و«فهد الدولي» المراكز الثالث والرابع والخامس في الترتيب.