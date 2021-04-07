شكرا لقرائتكم خبر عن 1.25 تريليون القيمة السوقية للأسهم.. و«العالمية» فوق 86 درهماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تأثرت الأسهم المحلية بالضغوط على ال«قيادية» التي تراجعات جماعياً في جلسة تداولات، الأربعاء، وسط عمليات جني أرباح سريعة على بعض الأسهم، فيما اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل أيضاً، وهو ما تراجع بمؤشر سوق أبوظبي 0.78% لكنه احتفظ بمستوى فوق 6000 نقطة، كما تراجع سوق دبي 0.57%.

وقفزت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في الأسواق المالية إلى 1.25 تريليون درهم، تشكل ما نسبته 81% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الجارية خلال 2019، وفقاً للإحصائيات التي ترصدها الجهات المختصة ومن ضمنها الأسواق المالية في أبوظبي ودبي.

ويحسب المؤشر عن طريق قسمة إجمالي «القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية + القيمة السوقية لسوق دبي المالي»، على الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

ويُظهر الرصد الخاص بحركة مؤشر القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (شركات مساهمة عامة وخاصة) ارتفاعها إلى مستوى 893 مليار درهم تقريباً في 7 أبريل الحالي، وهو أعلى مستوى تصله.

أما في سوق دبي المالي فقد ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة، سواء كانت مساهمة عامة أو خاصة، إلى 357 مليار درهم تقريباً خلال فترة الرصد ذاتها.

«العالمية القابضة»

ومن بين الأسهم التي واصلت أداءها الإيجابي في جلسة يوم الأربعاء، «العالمية القابضة» مع إغلاقه عند مستوى 86.15 درهم، وارتفع 1.95% من خلال سيولة قدرها 207.75 مليون درهم، علماً أن السهم تجاوز سعره أثناء الجلسة 88 درهماً وهو ما يرشحه لمزيد من الارتفاع في الجلسات القادمة.

كما خالف «إعمار مولز» الاتجاه الهبوطي لأسهم العقار، وارتفع 0.57% عند 1.74 درهم، من خلال تداولات لم تتجاوز 7 ملايين درهم.

وبلغت السيولة الإجمالية للأسهم 1.02 مليار درهم منها 914.2 مليون درهم في أبوظبي و109.35 مليون درهم في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 208.16 مليون سهم منها 144.16 مليون سهم في أبوظبي و63.9 مليون سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 4518 صفقة.

سوق دبي

وتفصيلاً، نزل مؤشر سوق دبي المالي 0.57% عند مستوى 2559 نقطة مع نزول أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل والسلع والتأمين والخدمات والاتصالات.

وتراجع قطاع العقار 0.4% مع تراجع «إعمار العقارية» 0.27% و«الاتحاد العقارية» 0.74% و«ديار» 1.49% و«داماك» 2.47% أمام ارتفاع «إعمار مولز» 0.57%.

وانخفض قطاع البنوك 0.45% بعد انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 0.87% فيما استقر «دبي الإسلامي» من دون تغيير. وتراجع قطاع الاستثمار 1% مع تراجع «دبي للإستثمار» 0.61% و«دبي المالي» 1.9% و«شعاع كابيتال» 5.15%. ونزل قطاع النقل 1.12% بعد نزول «العربية للطيران» 2.34% و«أرامكس» 0.24% و«الخليج للملاحة» 0.29%.

سوق أبوظبي

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.78% عند مستوى 6033.14 نقطة متأثراً بانخفاض أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والسلع والصناعة.

وانخفض قطاع البنوك 1.23% بعد نزول «أبوظبي الأول» 1.52% و«أبوظبي التجاري» 0.33% و«أبوظبي الإسلامي» 0.98%. وهبط قطاع العقار 1% بفعل هبوط «الدار» 1.09% و«رأس الخيمة العقارية» 1%.

كما نزل قطاع الاتصالات 1.55% بضغط من تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وهبط قطاع الطاقة 0.2% نتيجة نزول «دانة غاز» 0.74% مع استقرار كل من «طاقة» و«أدنوك للتوزيع».

وعلى العكس، ظل قطاع الاستثمار محافظاً على مكاسبه بنسبة 1.82% مستمداً الدعم من الأداء اللافت لسهم «العالمية القابضة» الذي ارتفع 1.95% و«الواحة كابيتال» 0.85% على الرغم من نزول «إشراق» 2.2%.

توجه السيولة

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» التداولات في سوق دبي بقيمة 27.57 مليون درهم مغلقاً عند 11.4 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 19.12 مليون درهم ليغلق عند مستوى 3.6 درهم، ثم «أرامكس» باستقطابه 11 مليون درهم وإغلاقه عند 4.08 درهم.

وفي سوق العاصمة تزعم التداولات «أبوظبي الأول» بقيمة 241.86 مليون درهم مغلقاً عند 14.26 درهم، تلاه «العالمية القابضة» بسيولة بقيمة 207.75 مليون درهم ليغلق عند 86.15 درهم، ثم «الدار» باستقطابه 195.3 مليون درهم وإغلاقه عند 3.63 درهم.

وسجل «الصناعات الوطنية القابضة» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 14.52% مغلقاً عند 2.05 درهم، بينما سجل «الإمارات للمرطبات» التراجع الأكثر بنسبة 9.98% ليغلق عند 6.67 درهم.

وكان في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق أبوظبي «أبوظبي الوطنية للتكافل» وبنسبة 8.33% مغلقاً عند 6.5 درهم، وفي المقابل جاء في مقدمة المتراجعين «رأس الخيمة للدواجن» بنزوله 9.63% مغلقاً عند 1.69 درهم.

الجنسيات

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 177.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 8 ملايين درهم محصلة شراء العرب و169.8 مليون درهم محصلة شراء المواطنين. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 177.8 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.8 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و 176 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 7 ملايين درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 7 ملايين درهم محصلة بيع، منها 1.66 مليون درهم محصلة بيع العرب و3.86 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و1.34 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

المؤسسات

بدورها، واصلت المحافظ الاستثمارية عمليات التسييل بصافي استثمار بلغ 47.94 مليون درهم محصلة بيع، منها 14.4 مليون درهم محصلة بيع في دبي و33.53 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 47.94 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 14.4 مليون درهم محصلة شراء في دبي و33.53 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.