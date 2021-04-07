شكرا لقرائتكم خبر عن «طلبات» تسعى لتعيين 300 سائقة توصيل في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت منصة «طلبات» لتوصيل الطعام، عن سعيها إلى تعيين 300 سائقة في أسطول التوصيل بحلول نهاية عام 2021، في محاولة منها للتقليل من الفجوة بين الجنسين، ولتوفير فرص أكبر للنساء في كافة أقسام الشركة.

ورحّبت «طلبات الإمارات» بأول 14 سائقة توصيل في أسطولها في دبي وأبوظبي والشارقة. ويُذكَر أن النساء في الشركة يشغلن 67% من المناصب في قسم التسويق، و43% في قسم المبيعات، و40% في المناصب الإدارية، ما يُوضّح جهوداً حثيثةً في تمكين المرأة في بيئة العمل، وتضييق الفجوة بين الجنسين.

وتأتي هذه الخطوة من شركة «طلبات» بالتّزامن مع توجّه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحسين المساواة بين الجنسين في المنطقة في المجالات الاقتصادية والقطاع الحكومي وقطاعي التعليم والصحة، إضافة إلى تأسيس «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» الذي يسعى إلى منح المرأة فرصاً مساوية في قطاع الوظائف العامة، وتحسين بيئات وظروف العمل على مستوى الدولة. هذه الجهود أثمرت عن تصدُّر دولة الإمارات وحصولها على المركز الأول إقليمياً، وال 26 عالميًاً في المساوة بين الجنسين على مقياس المساوة بين الجنسين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.