شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية تعاونية الشارقة تقر توزيع أرباح 20% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقرت الجمعية العمومية لتعاونية الشارقة، توزيع عائد على رأس المال بنسبة 10 في المئة وتوزيع عائد على مشتريات المساهمين بنسبة 10 في المئة، وذلك عن أعمال التعاونية لعام 2020.

وتقدم مجلس إدارة تعاونية الشارقة، بالشكر والامتنان لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على متابعتهما الدائمة لمسيرة التعاونية.

وتم خلال الاجتماع السنوي للجمعية عن السنة المالية المنتهية 2020، الذي عقد أمس «عن بعد»، المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2020 وعلى نتائج أعمال تدقيق حسابات السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وعلى الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2020/12/31.

وأقرت الجمعية العمومية، بتصويت أغلبية الأعضاء على توزيع عائد على المشتريات بنسبة 10 في المئة «مشتريات» وعائد على الأسهم بنسبة 10 في المئة «نقداً»، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات من كل ما يتعلق بإدارتهما لتعاونية الشارقة لسنة 2020 وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بتعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2021. (وام)