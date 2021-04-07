شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا: إكسبو دبي مستعد لصنع مستقبل أكثر إشراقاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

راجعت اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، الاستعدادات النهائية لانطلاق الحدث الدولي، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، بحضور أعضاء اللجنة العليا، محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المديرة العامة لمكتب إكسبو 2020 دبي، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومطر الطاير رئيس اللجنة العليا لخطة دبي الحضرية 2040، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، والمهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي.

وناقشت اللجنة المراحل الأخيرة للجاهزية التامة لاستضافة العالم، وأكدت أن النسخة الاستثنائية من إكسبو الدولي ستكون الأكثر تنوعاً على الإطلاق. كما أجرت اللجنة العليا مراجعتها النهائية في الموقع، واطلعت على برامج الفعاليات التي سينظمها إكسبو 2020 دبي، من أجل تقديم تجربة استثنائية للزوار على مدى 182 يوماً، ملأى بالتجارب البصرية والتنوير المعرفي والإلهام. وناقشت اللجنة إرث موقع إكسبو 2020 دبي، مع التركيز على اتساق خطط إكسبو 2020 بشكل كامل، مع خطة دبي الحضرية 2040، وإسهام هذا الإرث في التنمية المستمرة في دولة الإمارات.

أحمد بن سعيد: تنظيم استثنائي بأعلى المعايير لرخاء الإنسانية

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «بعد أشهر قليلة، سيفتح إكسبو 2020 دبي أبوابه للعالم، وسنحتفل باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات مع جميع ضيوفنا، وسنحتفي بجميع إنجازات بلدنا الفتي الذي يستشرف آفاق المستقبل برؤية ثاقبة، بما في ذلك التنظيم الاستثنائي لأول إكسبو دولي يقام في المنطقة وبأعلى المعايير، على الرغم من التحديات التي واجهها العالم السنة الماضية. وسنواصل عملنا مع الجميع من خلال هذا الحدث الدولي الضخم من أجل تحقيق مزيد من الرخاء للإنسانية ولكوكب الأرض».

وأضاف سموه: «سيقدم إكسبو 2020 دبي تجربة استثنائية لا مثيل لها لجميع زوارنا، ودبي جاهزة ليكون هذا الحدث الدولي إرثاً يبعث على الفخر في دولة الإمارات وفي نفوس شعبها، فهو التزام راسخ نعمل بإصرار وعن كثب مع المؤسسات المحلية في دولة الإمارات وفي دبي، على تحقيقه، بالتعاون مع مشاركينا الدوليين وشركائنا الرسميين، وجميع مكونات المجتمع الإماراتي».

ريم الهاشمي: الإمارات تحقق إنجازات كان يظنها البعض مستحيلة

وقالت ريم الهاشمي: «إن استضافة أول إكسبو دولي في المنطقة هو تجسيد لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأن تصبح الإمارات مركزاً عالمياً للتنوير والإبداع والابتكار والتعايش الإنساني. وكنا نعلم دائماً أن نجاح هذا المشروع الوطني يتطلب جهداً جماعياً بين جميع المؤسسات المحلية في دولة الإمارات والشركاء والمشاركين من أنحاء العالم. شهور تفصلنا عن الترحيب بالعالم وانطلاق منصة التعاون والعمل المشترك التي نحن في أمسّ الحاجة إليها. ومن الإمارات التي لا تعرف إلا التفاؤل والأمل، سنعمل مع شركائنا لتقديم حلول واقعية لتحديات واقعية، وسيُسهم إكسبو 2020 دبي في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة نحو ترسيخ مكانة دولة الإمارات كبلد قادر على تخطي حدود الصعاب وتحقيق إنجازات كان يظنها البعض مستحيلة».

واطلعت اللجنة العليا على الإجراءات الاحترازية التي وُضعت ونُفّذت في أنحاء موقع الحدث، بهدف حماية صحة وسلامة ورفاه جميع الزوار وكل ضيف ومقيم في دولة الإمارات. ومع تزايد الأثر الإيجابي الناتج عن إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس «كوفيد 19»، وتوزيعها في دولة الإمارات والعالم، فإن هذه الإجراءات ستتطور بما يتسق مع أحدث التوجيهات الصادرة عن حكومة دولة الإمارات وأبرز خبراء الطب والعلوم والصحة في أنحاء العالم. وتعرفت اللجنة إلى خطط توفير إكسبو 2020 دبي، لقاحات لجميع الممثّلين الرسميين للدول المشاركة لضمان تجربة شاملة وآمنة للجميع.

ويأتي اجتماع اللجنة العليا في الوقت الذي يستعد فيه إكسبو 2020 دبي، للترحيب بالمشاركين من أنحاء العالم، في اجتماع المشاركين الدوليين النهائي الذي سيُعقد في دبي يومي 4 و5 مايو 2021. وستطلع الدول المشاركة خلال ذلك الاجتماع على أحدث التطورات والتقدم الذي تحقق، وسيزورون أجنحة دولهم في موقع إكسبو 2020 دبي.