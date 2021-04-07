شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول» تتحول لشركة قابضة استعداداً للطرح العام الأولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، الأربعاء، عن تحولها إلى شركة قابضة باسم (مجموعة تداول السعودية)، بهيكل جديد يدعم تنمية مستقبل السوق المالية السعودية ويضمن استمرارية تطورها، كخطوة أخرى نحو جاهزية المجموعة للطرح العام الأولي خلال العام الحالي 2021.

وستضم مجموعة تداول السعودية أربع شركات تابعة هي: (تداول السعودية) كسوق للأوراق المالية، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة (وامض) المتخصصة في الخدمات والحلول التقنية القائمة على الابتكار.

هذا وستستفيد المجموعة من تكامل خدمات الشركات التابعة لها والأعمال المشتركة، ثم إن استقلالية الشركات ستوفر بيئة عمل تتسم بالمرونة والابتكار لمواكبة التطورات السريعة في الأسواق العالمية والمحلية.

وارتفع مؤشر السوق السعودي خلال جلسة الأربعاء بنسبة 0.3% فوق 10 آلاف نقطة عند 10014 نقطة، حيث سجل السوق تداولات بنحو 10.51 مليار ريال.