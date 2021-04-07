شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد منتجي العسل» ينضم إلى جناح فرنسا في «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

رحّب «جناح فرنسا» في «إكسبو 2020 دبي» بانضمام اتحاد منتجي العسل (Les Compagnons du Miel) الذي يضم مجموعة واسعة من مربّي النحل إليه، بصفته الراعي لحلقات العمل المواضيعية. وسوف يستعرض «اتحاد منتجي العسل» في دبي، الأهمية الحيوية لقطاع تربية النحل بالنسبة للتنوع البيولوجي الإقليمي، والعمل من خلال نموذج تعاوني لا مثيل له في فرنسا.

يشكل «إكسبو 2020 دبي» أكبر تجمع عالمي سوف ينعقد خلال عام 2021، في حين يتمثل دور «جناح فرنسا» في هذا الحدث الدولي في الترويج للشركات والمواهب والابتكارات والإمكانات الفرنسية. وتسعى فرنسا إلى تثبيت موقعها كقوة محرّكة دولية لإنجاز «أهداف التنمية المستدامة» التي وضعتها الأمم المتحدة، إضافة إلى بناء عالم ما بعد الجائحة.

ويسلط «جناح فرنسا» الضوء على المبادرات والابتكارات مع القدرة على مواجهة تحديات التحول الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي الذي تشهده مجتمعاتنا. وسوف يكرّس الجناح جدول فعالياته بالكامل لموضوع المحافظة على التنوع البيولوجي واستعادته؛ وذلك خلال الفترة الممتدة من الأول من أكتوبر المقبل ولغاية 14 منه.

ويمثل «اتحاد منتجي العسل» 129 من النحّالين في فرنسا ويحملون شهادات من «Agri-éthique» وهي شركة فرنسية للتجارة العادلة. ومع انتشار أعضائه في مختلف أنحاء فرنسا، فإن هذا الاتحاد ينتج عسلاً يعكس السمات الفريدة لبيئاتهم المحلية، ما يسمح للمستهلكين باستكشاف العديد من أنواع العسل المتاحة، إضافة إلى مساعدة الأجيال الجديدة أيضاً على فهم أهمية تربية النحل.