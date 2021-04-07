شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مصري يبحث في السودان تطوير ميناء وادي حلفا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

زار وفد من مهندسي الهيئة العامة للنقل النهري المصرية، مدينة وادي حلفا السودانية، ضم رئيس مجلس إدارة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وعدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة في بناء الموانئ.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، إن الوزير المفوض أحمد الشريف، رئيس مكتب مصر في وادي حلفا، كان في استقبال الوفد.

وأوضحت الوزارة أن الوفد المصري أجرى سلسلة اجتماعات مع الجانب السوداني، من بينهم وكيل وزارة النقل، ورئيس مصلحة الملاحة النهرية، ومدير إدارة النقل البري، والمدير التنفيذي لمحلية وادي حلفا، ورئيس ميناء وادي حلفا، وعدد من المسؤولين التنفيذيين في وزارة النقل السودانية.

وأجرى الوفد عدة زيارات ميدانية إلى ميناء حلفا، لإجراء الدراسات الفنية، لاختيار الموقع الجديد للميناء، ومعالجة الأرصفة الحالية المتهالكة، مع عدم إيقاف حركة التشغيل لحين البدء في إنشاء الأرصفة الجديدة.

وصرح الوزير المفوض، أن الزيارة تأتى في إطار متابعة نتائج الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، والتي تم فيها الاتفاق على تطوير ميناء حلفا، ورفع قدرات ومعدلات التداول فيه،إلى جانب تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.