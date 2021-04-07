شكرا لقرائتكم خبر عن خمسة نجوم مصريين اقتحموا أسوار ريال مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أصبح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، خامس لاعب مصري ينجح في هزّ شباك ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد تسجيله هدف تقليص الفارق خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وسجل صلاح أول أهدافه في شباك ريال مدريد عند الدقيقة 51 من عمر المباراة، ليقلص النجم المصري خسارة فريقه إلى 2-1 بعدما تقدم فينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو بالنتيجة للفريق الإسباني، قبل أن يضيف نادي العاصمة الإسبانية هدفاً ثالثاً.

ولكن لاعبين مصريين آخرين سبقوا محمد صلاح بسنين طويلة، كان أولهم نجم نادي الزمالك القاهري محمد موسى الذي سجل أول هدف مصري في مرمى ريال مدريد قبل 60 عاماً، وتحديداً عام 1961 خلال مباراة ودية جمعت الفريقين.

أما ثاني الأهداف المصرية في مرمى نادي العاصمة الإسبانية، فجاء بعد ذلك بثلاثين عاماً، وحمل توقيع اللاعب إبراهيم حسن المحترف في صفوف نيوشاتل السويسري حينها، وذلك ضمن منافسات كأس الاتحاد الأوروبي في العام 1991.

وفي نسخة 2003-2004 من دوري أبطال أوروبا، تمكن اللاعب المصري الآخر أحمد حسام «ميدو» الذي كان يدافع عن ألوان مرسيليا الفرنسي آنذاك، من زيارة شباك إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد ضمن منافسات دور المجموعات.

وفي مباراة ودية جمعت هامبورج الألماني وريال مدريد في الإمارات عام 2008، سجل المهاجم المصري محمد زيدان هدفاً رائعاً في شباك الفريق الإسباني، ليصبح رابع نجوم الفراعنة الذين يسجلون في مرمى ريال مدريد، في حين بات محمد صلاح خامس لاعب مصري بتسجيله هدف ليفربول الوحيد في مرمى تيبو كورتوا.