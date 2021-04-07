شكرا لقرائتكم خبر عن الملك عبد الله الثاني: الفتنة وئدت.. والأمير حمزة التزم بالسير على نهج الآباء والأجداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في كلمة وجهها، الأربعاء، بخصوص التطورات الأخيرة في البلاد، أن «الفتنة وئدت» وأن الأردن آمن ومحصن بعزيمة شعبة، مؤكداً ان الأزمة الأخيرة لم تكن الأخطر على البلاد وانما كانت «الأكثر إيلاما» لافتاص إلى أنه قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية.

وقال العاهل الأردني في كلمته: «اعتاد وطننا على مواجهة التحديات، واعتدنا على الانتصار على التحديات، وقهرنا على مدى تاريخنا كل الاستهدافات التي حاولت النيل من الوطن، وخرجنا منها أشد قوة وأكثر وحدة، فللثبات على المواقف ثمن، لكن لا ثمن يحيدنا عن الطريق السوي الذي رسمه الآباء والأجداد بتضحيات جلل، من أجل رفعة شعبنا وأمتنا، ومن أجل فلسطين والقدس ومقدساتها». وأوضح الملك عبد الله الثاني أن «تحدي الأيام الماضية لم يكن هو الأصعب أو الأخطر على استقرار وطننا، لكنه كان لي الأكثر إيلاماً، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه، ولا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب، كأخ وكولي أمر العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا الشعب».

وتابع الملك عبد الله:«لكنّ لا فرق بين مسؤوليتي إزاء أسرتي الصغيرة وأسرتي الكبيرة، فقد نذرني الحسين، طيب الله ثراه، يوم ولدت لخدمتكم، ونذرت نفسي لكم، وأكرس حياتي لنكمل معاً مسيرة البناء والإنجاز في وطن العز والسؤدد والمحبة والتآخي. مسؤوليتي الأولى هي خدمة الأردن وحماية أهله ودستوره وقوانينه. ولا شيء ولا أحد يتقدم على أمن الأردن واستقراره، وكان لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأدية هذه الأمانة». وشدد الملك عبد الله أنه قرر التعامل مع الأزمة الأخيرة، مستلهماً قوله عز وجل «وَٱلْكَـٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ».

وتابع الملك عبد الله الثاني «: قررت التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، وأوكلت هذا المسار إلى عمي صاحب السمو الأمير الحسن بن طلال. والتزم الأمير حمزة أمام الأسرة أن يسير على نهج الآباء والأجداد، وأن يكون مخلصا لرسالتهم، وأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى». وشدد العاهل الأردني على أن الأمير حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايته. وأشار الملك عبد الله الثاني، إلى أنه فيما يتعلق بالجوانب الأخرى من القضية فهي قيد التحقيق، وفقاً للقانون، إلى حين استكماله، ليتم التعامل مع نتائجه، في سياق مؤسسات الدولة، وبما يضمن العدل والشفافية. وشدد على أن الخطوات القادمة، ستكون محكومة بالمعيار الذي يحكم كل القرارت وهي «مصلحة الوطن، ومصلحة الشعب».

ولفت العاهل الأردني إلى أن البلاد تواجه تحديات اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كورونا، وأنه يدرك ثقل الصعوبات التي يواجهها مواطنيه، مؤكداً على مواجه هذه التحديات وغيرها، «يداً واحدة في الأسرة الأردنية الكبيرة والأسرة الهاشمية، لننهض بوطننا، وندخل مئوية دولتنا الثانية، متماسكين، متراصين، نبني المستقبل الذي يستحقه وطننا». واختتم الملك عبد الله الثاني كلمته قائلاً: «سيبقى الأردن، بهمة النشامى وعزيمتهم وإخلاصهم، شامخاً، كبيراً بقيمه وبإرادته وبمبادئه، نبراسنا الحزم في الدفاع عن الوطن، والوحدة في مواجهة الشدائد، والعدل والرحمة والتراحم في كل ما نفعل».