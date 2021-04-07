شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تطلق فعالياتها احتفاء باليوبيل الذهبي لـ «الداخلية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة - ”الخليج 365”

دعا العميد عبدالله خميس الحديدي،قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، فئات المجتمع كافة إلى المشاركة في احتفالات اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية، احتفاء بالماضي واستعداداً للمستقبل لتعزيز مسيرة الأمن والأمان والتنمية، مؤكداً صياغة استراتيجية عمل وطنية على المستويات كافة يشارك فيها المواطنون والمقيمون لإبراز المنجزات الأمنية والتنموية والمجتمعية لتواكب توجهات القيادة الرشيدة في تحقيق التميز والريادة والتعامل مع المتغيرات والتحديات العالمية، ما بعد جائحة كورونا المستجد، وتطبيق منظومة عمل جديدة ترسخ لثقافة شعب يؤمن مع قيادته بقيم الإيجابية والطموح وتحويل التحديات إلى فرص.

جاء ذلك تزامناً مع انطلاق احتفالات وزارة الداخلية باليوبيل الذهبي، ومرور خمسين عاماً على تأسيس اتحاد دولة الإمارات.

وشهد كورنيش القواسم في رأس الخيمة مساء أمس بداية الفعاليات بمشاركة عدد من كبار ضباط شرطة رأس الخيمة وموسيقى الشرطة، مع حضور واسع من أفراد المجتمع، ووضعت شرطة رأس الخيمة خطة شاملة للاحتفالات تبدأ من الكورنيش وتشمل عدداً من المواقع السياحية في رأس الخيمة.