شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الأربعاء 7 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة من بينها ارتفاع سهم شركة تعليم لخدمات الإدارة، بنسبة 6.09% في أول يوم تداول بالبورصة المصرية ليربح 0.34 جنيه ويستحوذ على نحو 10% من قيم التداولات وبلغت 102.4 مليون جنيه بحجم تداول 16.8 مليون سهم عبر تنفيذ 2510 صفقة.

وإلى عرض لأبرز الأخبار..

وزيرة التعاون الدولى: الشراكات مع اليابان أتاحت 287 مليون دولار لتعزيز الاستثمار

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية واليابان، في العديد من المجالات لاسيما التعليم والتعليم العالي، موضحة أن الجامعة المصرية اليابانية التي تأتي في إطار الشراكة بين البلدين تعتبر صرح بحثي وتعليمي بالغ الأهمية في تنمية وتطوير رأس المال البشري في مصر، الذي يأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، ويعكس افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبنى الجامعة في سبتمبر الماضي، أكبر انعكاس لهذه الأهمية، بعدما كانت منذ 10 سنوات مجرد فكرة تدرس.

سهم "تعليم" يربح 0.34 جنيه فى أول يوم بتداولات 102 مليون جنيه

ارتفع سهم شركة تعليم لخدمات الإدارة، بنسبة 6.09% في أول يوم تداول بالبورصة المصرية ليربح 0.34 جنيه ويستحوذ على نحو 10% من قيم التداولات وبلغت 102.4 مليون جنيه بحجم تداول 16.8 مليون سهم عبر تنفيذ 2510 صفقة.

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة الأربعاء باستثناء مؤشر إيجي إكس70

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 636.579 مليار جنيه.

افتتاح معرض "أهلا رمضان" بشارع فيصل بالجيزة غدا بتخفيضات 25%

تفتتح نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يوم الخميس الموافق 8 إبريل الجاري معرض أهلا رمضان بشارع فيصل بالجيزة على مساحة 2000 متر مربع وذلك لتقديم السلع الرمضانية بأسعار مخفضة.

التمثيل التجارى: البضاعة الحاضرة أهم وسيلة لزيادة تصدير السلع المصرية لأوغندا

وجه المفوض التجارى أحمد سيف النصر رئيس المكتب التجارى المصرى فى كامبالا بأوغندا، نصائح إلى الشركات المصرية المصدرة للصناعات الغذائية بضرورة إتباع فكرة البضاعة الحاضرة لدخول كميات أكبر من السلع المصرية إلى السوق الأوغندى، خاصة وأن أوغندا من الدول الحبيسة والتصدير فقط لن يكون أفضل استثمار، حيث تستمر فترة الشحن فى التصدير من مصر لأوغندا قرابة 45 إلى 60 يوما، وهو ما يلجأ المستورد الأوغندى إلى البحث عن مصادر قريبة أقل فى توقيت الشحن إلى أسواقهم .

هالة السعيد: تحسين وضع مصر فى مؤشرات الحوكمة يعد من أهم أولويات عمل المعهد

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاجتماع الأول لمجموعة عمل مؤشرات الحوكمة المصرية.

رئيس البورصة تعليقا على طرح شركة تعليم: يجذب شرائح جديدة من المستثمرين..فيديو

قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن أسواق المال تلعب دوراً حيوياً في تعبئة المدخرات اللازمة لتمويل توسعات الكيانات الاقتصادية المدرج أوراقها المالية بالبورصات، وهو ما يسهم في توفير وظائف ودعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصادات المختلفة.