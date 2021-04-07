شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأربعاء 7-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الاربعاء 7-4-2021، أمام الريال السعودى، وسجل الدولار الأمريكى ثباتا عند سعر 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ0.27 دولار أمريكى، فى حين انخفض سعر الين اليابانى" ليسجل 1 ريال سعودى يسجل 29.28 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.46 ين ياباني.

وفى سياق متصل تباين سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأربعاء 7-4 -2021، ما بين الاستقرار والتباين أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليسجل تباينا فى البنك الأهلى 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.46 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.43 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.23 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.28 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.46 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.19 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

وننشر تفاصيل تغيرات أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء، وفق آخر تحديثات ومستجدات السوق