الاقتصاد

سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأربعاء 7-4-2021

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القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الاربعاء 7-4-2021، أمام الريال السعودى، وسجل الدولار الأمريكى ثباتا عند سعر 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ0.27 دولار أمريكى، فى حين انخفض سعر الين اليابانى" ليسجل 1 ريال سعودى يسجل 29.28 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.46 ين ياباني.

 

وفى سياق متصل تباين سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأربعاء 7-4 -2021، ما بين الاستقرار والتباين أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليسجل تباينا فى البنك الأهلى 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

 

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل  3.75 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى يسجل  0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل  4.46 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.43 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى يسجل  0.23 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل  0.03 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى يسجل 29.28 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.46 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل  0.24 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى يسجل  4.19 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل  1.02 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى يسجل  0.98 درهم إماراتى.

 

 

وننشر تفاصيل تغيرات أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء، وفق آخر تحديثات ومستجدات السوق


وجاءت أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

​سعر الذهب عيار 24بنحو  209.74 ريال  بما يعادل  55.92$

سعر الذهب عيار 22بنحو  192.26 ريال  بما يعادل  51.26$ سعر الذهب عيار 21بنحو 183.52 ريال  بما يعادل  48.93$ سعر الذهب عيار 18بنحو  157.31 ريال  بما يعادل  41.94$ سعر الذهب عيار 14بنحو  122.35 ريال  بما يعادل  32.62$ سعر الذهب عيار 12بنحو  104.87 ريال بما يعادل  27.96$ سعر أوقية الذهببنحو  6,523 ريال بما يعادل  1,739$ سعر جنيه الذهببنحو 1,468 ريال بما يعادل 391.47$ سعر كيلو الذهببنحو 209,738 ريال  بما يعادل 55,923$

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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