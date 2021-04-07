شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مخزونات النفط في أمريكا خلال الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن تراجع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 3.5 مليون برميل إلى 498.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بحوالي 700 ألف برميل.



وارتفع مخزون البنزين بنحو 4 ملايين برميل إلى 234.6 مليون برميل، بينما صعد مخزون المقطرات بنحو 1.5 مليون برميل إلى 145.5 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 2.6 مليون برميل خلال نفس الفترة.