شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل يرتفع بأكثر من 3% في ظل تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط ضعف الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما خفف الضغوط عن كاهل السلع والمعادن.



وكان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد كشف النقاب مؤخراً عن خطة إنفاق سخية بقيمة تريليوني دولار لتطوير البنية التحتية في بلاده، وهو أمر من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الطلب.



وفي سياق منفصل، تتواصل الجهود من أجل السيطرة على جائحة كورونا والتي تقوض جهود العودة للتعافي الاقتصادي عالميا.



كما أن شركات السيارات تتسابق بدورها من أجل تأمين إمدادات كافية من النيكل لاستخدامه في صناعة بطاريات المركبات الكهربائية لا سيما بعد حديث المدير التنفيذي لـ"تسلا" في مناسبات عدة عن إمكانات هذا المعدن في صناعة البطاريات.



ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:38 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 13:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.9% إلى 16637 دولار للطن.