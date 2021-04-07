شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للأسهم الأمريكية في بداية الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء في ظل التفاؤل بالأسواق حيال نمو الاقتصاد الأكبر في العالم.



كان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 6% هذا العام كما توقع نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 6.4% في عام 2021.



وكشف الرئيس الأمريكي "جو بايدن" النقاب مؤخراً عن خطة إنفاق سخية بقيمة تريليوني دولار لتطوير البنية التحتية في بلاده، وهو أمر من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الطلب.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن الميزان التجاري الأمريكي سجل عجزا في شهر فبراير/شباط بنحو 71.1 مليار دولار في حين توقع محللون تسجيل عجز تجاري بنحو 70.2 مليار دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:08 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 33447 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بأقل من 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 13703 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 4077 نقطة.