"زين" تنقل تلفزيون الكويت إلى عصر المنصّات الرقمية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن تعاونها مع وزارة الإعلام لتطوير تطبيق KUWAIT TV الجديد كُلياً وتزويده بأحدث تقنيات البث عبر الإنترنت، لتنقل تلفزيون دولة الكويت إلى عصر المنصّات الرقمية عبر توفير خدمات البث الحي وخدمات الڤيديو عبر الطلب (VOD) بجودة فائقة لـ 9 قنوات تلفزيونية و11 قناة إذاعية تابعة للوزارة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الإعلان عن هذا التعاون جاء على هامش الزيارة التي قامت بها الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان إلى مكتب وكيل وزارة الإعلام منيرة الهويدي بحضور الإدارة التنفيذية بالشركة ومسؤولي وزارة الإعلام، وهي الزيارة التي أتت بمُناسبة الإطلاق الرسمي لتطبيق KUWAIT TV تزامناً من قرب دخول شهر رمضان المُبارك.

وفي تعليقها على هذا التعاون، قالت إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت: " نكتب اليوم قصّة نجاح جديدة للشراكة ما بين زين ومُختلف المؤسسات الحكومية مُمثّلةً بوزارة الإعلام، وهي الخطوة التي تعكس ريادتنا في قيادة وتمكين التحوّل الرقمي بالقطاع العام تنفيذاً لرؤية كويت جديدة 2035، فقد كانت وما زالت زين من أوائل الشركات الوطنية من القطاع الخاص الكويتي التي كان لها الدور الأبرز في تطبيق التحوّل الرقمي الحكومي على مُختلف الأصعدة خلال الفترة الماضية ".

وأوضحت الروضان: " خلال السنوات القليلة السابقة، تطوّرت منصّات الترفيه الرقمية وخدمات البث عبر الإنترنت بشكل سريع، وأصبحت الخيار الأول للمُشاهد لما تتميّز به من سهولة وانسيابية، ومع دخول الجائحة وتأثير الإغلاقات وتطبيق الإجراءات الصحية العديدة وما صاحبها من عدم توفّر منافذ الترفيه الخارجية، أصبح الاعتماد على المنصات الرقمية شبه كاملاً من قبل المُستخدمين حول العالم، ولهذا السبب ارتأينا أهمية مشروع التحويل الشامل لتلفزيون دولة الكويت ليكون مُتوفّراً رقمياً عبر تطبيق KUWAIT TV وموقع الوزارة الرسمي ".

وبيّنت الروضان بقولها: " خلال عملية تطويرنا للتطبيق، حرصنا بشكل كبير على تزويده بأحدث تقنيات البث عبر الإنترنت ليكون مُطابقاً للمواصفات العالمية، بحيث يُمكن للمُستخدمين مُشاهدة البث الحي لـ 9 قنوات تلفزيونية أو الاستماع إلى البث الحي لـ 11 قناة إذاعية تابعة للوزارة بضغطة زر وبجودة فائقة الوضوح، هذا بالإضافة إلى توفّر ميزة الڤيديو عبر الطلب (VOD) التي تُمكّنهم من اختيار برامجهم المُفضلة المُختارة والاستمتاع بمُشاهدتها على الفور في أي وقت ومن أي مكان ".

وتابعت الروضان: " مع إطلاق التطبيق رسمياً للأجهزة الذكية العاملة بنظام iOS وعبر وموقع وزارة الإعلام الرسمي وإطلاقه على منصة Android قريباً، أصبح بإمكان المُشاهدين الاستمتاع بالمسلسلات والبرامج المُختارة والأكثر مُشاهدةً من قبل الجماهير سواءً خلال فترة شهر رمضان المُبارك أو بعده، وقد حرصنا أن يأتي هذا الإطلاق تزامناً مع قُرب دخول الشهر الفضيل أعاده الله على الجميع بكل الخير والبركة ".

واختتمت الروضان بقولها: " يعكس هذا التعاون دورنا الرئيسي في تزويد أحدث الحلول والخدمات التكنولوجية لكبرى المؤسسات الوطنية من القطاعين العام والخاص، وذلك بما يُسهم بالارتقاء برفعة وازدهار الكويت على جميع المستويات والأصعدة، خاصةً وأن زين جُزء من القطاع الخاص الكويتي الذي يُعتبر شريكاً استراتيجياً في خطط التنمية للدولة بل وأحد ركائزها الأساسية ".

وفي تعليقها على هذا التعاون، قالت وكيل وزارة الإعلام منيرة الهويدي: " إن تعظيم دور الشراكة ما بين الشركات الوطنية والقطاعات الحكومية في عملية التحول الرقمي التي تساهم في تطوير بيئة العمل وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية والتي من ضمنها هذا المشروع الذي سوف يعتبر نقلة مميزة لتلفزيون دولة الكويت في خوضه غمار البث الرقمي وتوفير المواد الإعلامية للمشاهد حيثما كان في أي مكان وأي زمان سوف يفتح آفاق أكبر وأشمل في التعاون البنّاء ومد جسور التعاون التي تتطلبها الهوية والاستراتيجية الإعلامية لتلفزيون الكويت الجديدة ".

ويُمكن للمُستخدمين الآن تحميل تطبيق KUWAIT TV من متجر App Store للأجهزة العاملة بنظام iOS (وسيتوفر قريباً على متجر Play Store للأجهزة العاملة بنظام (Android، ويشمل التطبيق 9 قنوات تلفزيونية هي الكويت وKTV2 والعربي وإثراء والقرين خلّك بالبيت والرياضية والرياضية 2 والمجلس، هذا بالإضافة إلى 11 قناة إذاعية هي القرآن الكريم وكويت أف أم والبرنامج العام وOFM وSuper Station والشعبية والبرنامج الثاني وEASY 92.5 والغناء العربي القديم.

وتقوم زين بشكل مستمر بتقديم أحدث الحلول التكنولوجية المُبتكرة في تمكين حياة ذكية ومجتمع آمن وقطاع أعمال ذو كفاءة عالية، وذلك استناداً على الركائز السبع الرئيسية التي وضعتها خطة التنمية لدولة الكويت لرؤية "كويت جديدة" بحلول العام 2035، حيث تعتبر زين نفسها شريكاً رئيسياً في تحقيق أهداف هذه الخطة.