مهرجان رمضان الشارقة من 13 إبريل إلى 15 مايو

الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن إتمام استعداداتها لإطلاق «مهرجان رمضان الشارقة 2021» في موسمه الـ31 الذي تقام فعالياته في كافة مناطق ومدن الإمارة خلال الفترة الممتدة من 13 إبريل الجاري ولغاية 15 مايو المقبل.

ويحفل المهرجان في موسمه الجديد الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع عدد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة، بباقة من الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والترفيهية الجاذبة التي تعزز من مكانة الشارقة كوجهة سياحية مميزة على مستوى المنطقة في الشهر الفضيل.

ويشهد «رمضان الشارقة» مشاركة لافتة من مراكز التسوق والمحال التجارية على مستوى الإمارة في المهرجان، من خلال إطلاق العروض الترويجية التنافسية وطرح تخفيضات مغرية طوال أيام المهرجان، إلى جانب تنظيم سحوبات على سيارات فاخرة والعديد من الجوائز التي تصل قيمتها إلى مليوني درهم إماراتي وذلك تحت شعار «رمضان يترياكم.. والجوائز فالكم».

علامة فارقة

وقال جمال سعيد بوزنجال منسق عام المهرجان: «إن إمارة الشارقة شهدت تطوراً كبيراً في مختلف المجالات على مدار العقود الماضية، وكان مهرجان رمضان الشارقة جزءاً من هذا المشهد على مدار ثلاثين عاماً، وها نحن نستعد لإطلاق دورة مميزة للمهرجان الذي يعد فرصة لزوار وسكان الإمارة للاستمتاع بأفضل ما تقدمه الشارقة من عروض ترفيهية، وتخفيضات وجوائز قيمة، كما ساهم المهرجان في تحقيق أحلام الآلاف من الأشخاص، وذلك بفضل الجوائز الضخمة التي تم تقديمها خلال الدورات الماضية، ونحن نسعى لجعل تجارب الزوار مميزة وفريدة من خلال التعاون مع شركائنا في مختلف القطاعات، وذلك لتعزيز مكانة الشارقة كإحدى الوجهات العالمية المفضلة للزيارة»، مشيراً إلى أن مهرجان رمضان الشارقة صار علامة فارقة وحدثاً اجتماعياً واقتصادياً بارزاً ضمن أجندة الفعاليات المميزة التي تشهدها الدولة، فضلاً عن كونه محطة مهمة لتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية وتحديداً تجارة التجزئة وإنعاش قطاع الضيافة وبالتالي دعم مجتمع الأعمال.

نشر البهجة

من جانبها أكدت هنا السويدي مساعد المنسق العام للمهرجان، أن شهر رمضان المبارك له خصوصية، ولهذا تحرص الغرفة في كل موسم من مهرجان رمضان الشارقة على تنظيم فعاليات وأنشطة تنسجم مع روح هذه المناسبة المباركة وتضمن نشر البهجة في نفوس سكان وزوار الإمارة، منوهة بأن هذا الموسم سيشهد تنظيم باقة متجددة ومتنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المصحوبة بعشرات الجوائز القيمة لإضفاء مزيد من أجواء الفرح على الشهر الفضيل، وصولاً إلى دعم المجتمع وتعزيز مكانة المهرجان وسمعته.

ويشكل مهرجان رمضان الشارقة منصة مثالية تتيح لقطاع تجارة التجزئة فرصة الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين والزوار في المنطقة، كما يعد من أقدم الأحداث التجارية والسياحية على مستوى الدولة حيث يضم سنوياً العديد من الأنشطة والفعاليات التسويقية والترفيهية والتراثية والتاريخية والفنية والدينية، وتمتد فعالياته لتغطي كافة مدن وضواحي إمارة الشارقة.

