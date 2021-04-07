تعاون بين الحكومة الإلكترونية في الفجيرة و«الغرفة»

الفجيرة: ”الخليج 365”

وقعت الحكومة الإلكترونية في الفجيرة مع غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، اتفاقية تعاون مشتركة تقوم بموجبها الحكومة الإلكترونية بتقديم الدعم التقني والفني للخدمات الإلكترونية والذكية التي توفرها الغرفة لعملائها. في إطار سعي الغرفة إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تسريع عملية التحول الرقمي لخدماتها المقدمة لأعضائها بما يحقق تطلعاتهم وتنمية بيئة الأعمال التي تخدم الاقتصاد الوطني في الإمارة.

وقع الاتفاقية كل من الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة والشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بحضور مصبح محمد عبيد المزروعي، وطارق محمد الهنائي عضوي مجلس إدارة الغرفة وسلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة.

وقال الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي عقب التوقيع: إن الدور الإشرافي الذي تقوم به الدائرة في وضع الاستراتيجيات التي توجّه وتضبط المسار الحكومي نحو تنفيذ مبادرة الحكومة الذكية في الفجيرة، يأتي في إطار خطتنا المستقبلية للإمارة لتمكين التعاون والترابط بين كافة الجهات الحكومية في الإمارة. حيث تمثّل هذه الاتفاقية خطوة إضافية في استراتيجياتنا الرامية إلى ضمان استدامة الأداء العالي للخدمات المشتركة بشكل عام، ولبعض الخدمات الخاصة بالجهات الحكومية التي نوقع معها هذا النوع من الاتفاقيات تحديداً، لتتيح استمرارية عملها وفق أفضل المعايير العالمية.

فيما رحب الشيخ سعيد بن سرور الشرقي بتوقيع الاتفاقية مع دائرة حكومة الفجيرة الإلكترونية، معتبراً أن التعاون بين الجانبين سيصب في مصلحة خدمة مجتمع الأعمال، وسيسهل على المتعامل ممارسة مهامه ما يرفع من مستوى الإنتاجية، ويسرع المعاملات التجارية، ويعزز رضا المتعاملين.

وأكد سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة أن الاتفاقية تأتي في إطار تطوير شراكات الغرفة مع الجهات الحكومية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الغرفة لعملائها ولضمان الحصول على نتائج عالية الجودة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية بما يديم مسيرة التميز والريادة في الإمارة.

وأوضح أن الاتفاقية تشتمل على تأمين دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة خدمات إلكترونية جديدة ذات قيمة مضافة لعملاء الغرفة بما يوفر عليهم الوقت والجهد من خلال مساعدتهم في التحقق من البيانات بشكل متكامل، لجهة تحقيق الانتقال الى مفهوم الغرفة الذكية ومواكبة تطور بيئة الاعمال في الدولة وتسهيل اجراءات رجال المال والأعمال عبر خدمات متكاملة توفر سهولة الإجراء وأعلى درجات الأمان الإلكتروني.