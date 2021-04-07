شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تسجل أعلى مبيعات عقارات ثانوية في مارس منذ 6 أعوام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

مارس يسجل أعلى معدلات في التداولات العقارية خلال 16 شهراً

الشقق السكنية تستحوذ على 71% والفلل / تاون هاوس 29%

63 % من العقارات الثانوية / الجاهزة و37% على الخارطة

دبي: ”الخليج 365”

كشف تقرير حديث أصدرته، «بروبرتي فايندر»، أن شرائح معينة في القطاع العقاري في دبي لا تزال تواصل تحطيم أرقام قياسية منذ النصف الثاني من العام 2020، حيث شهد مارس/آذار 2021 أعلى التداولات في هذا الإطار. وأفاد تقرير المنصة التي تحصي التعاملات العقارية على أساس يومي، أن مارس الماضي سجل وحده 4643 صفقة بلغ إجمالي قيمتها حوالي 10.93 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 22% مقارنة بشهر فبراير الذي سبقه من حيث الحجم و47% من حيث القيمة.

واستحوذ الربع الأول من العام الجاري، على 11757 صفقة بلغت قيمتها حوالي 25.15 مليار درهم. وفي المحصلة، فإن الربع الأول من هذا العام، قد سجل زيادة في التداولات العقارية مقدارها 6% مقارنة بالربع الأخير من العام 2020، وزيادة بنسبة 16% في تداولات العقارات الثانوية مقابل تراجع مقداره 7% في تعاملات العقارات على الخارطة خلال فترة المقارنة نفسها. كما شهد الربع الأول من العام 2021 زيادة قدرها 15% في إجمالي التداولات، في حين قفزت تعاملات العقارات الثانوية بنسبة 70% و29% أقل بالنسبة لتداولات العقارات على الخارطة.

وقالت لينيت أباد ساكشيتو، مديرة الأبحاث والبيانات في «بروبرتي فايندر»: «الزيادة في عدد التداولات العقارية على الخارطة تجاوزت 30 % خلال الشهرين الماضيين، وهو ما يظهر زيادة كبيرة في معنويات المستثمرين والتوقعات المستقبلية الإيجابية للسوق. لقد رأينا المطورين يطلقون مراحل جديدة ضمن مشاريعهم الحالية، وخصوصاً في شريحة الفلل / تاون هاوس، والتي تم بيعها في غضون ساعات. الأفراد والمستخدمون النهائيون والمستثمرون على حدّ سواء، يعودون إلى الاستثمار مرة أخرى بشكل كبير في مستقبل دبي».

العقارات الثانوية

من جهة أخرى، أظهر التقرير أن إجمالي التداولات العقارية الثانوية / الجاهزة قد استحوذ على 63% خلال مارس الماضي، في حين ذهبت النسبة المتبقية والبالغة 37% إلى تداولات العقارات على الخارطة. أما بالنسبة للتعاملات من حيث الحجم خلال الشهر نفسه، فإنه قد تم تداول 1713 عقاراً بقيمة إجمالية بلغت 2.91 مليار درهم في السوق على الخارطة، في وقت بلغت تداولات السوق الثانوية 2930 عقاراً بقيمة إجمالية بلغت 8.02 مليار درهم. أما بالمقارنة مع فبراير 2021، فقد ارتفع عدد التعاملات على الخارطة في مارس بنسبة 37% وزادت التعاملات العقارية الثانوية / الجاهزة بنسبة 16%.

التداولات العقارية على الخارطة

وبيّن تقرير «بروبرتي فايندر» أن العامل المثير للاهتمام في شهر مارس الماضي، كان أن متوسط قيمة التداولات العقارية على الخارطة قد ارتفع بنسبة 24.6% على أساس شهري، أما بالنسبة للعقارات الثانوية، فقد زادت بنسبة 21.5%. وقفزت القيمة الإجمالية للعقارات على الخارطة عند المقارنة بين شهري مارس العام 2021 وفبراير الذي سبقه، بنسبة 70%، في حين ارتفعت العقارات الثانوية بنسبة 41%.

ولاحظ التقرير أن أعلى نسبة من إجمالي المبيعات في قطاع الفلل / تاون هاوس في مارس الماضي، قد تمت في مدينة محمد بن راشد مستحوذة على 11.5%، يليها على التوالي دبي هيلز إستيت (10.1%) وند الشبا (8.2%) وروكان (5.8%). أما بالنسبة إلى الشقق السكنية، فقد سجل الخليج التجاري أعلى نسبة من معاملات البيع مستحوذاً على 10.7%، تليه على التوالي دبي مارينا (9.3%) وقرية جميرا الدائرية (8%) وأبراج بحيرات الجميرا (7.6%) ونخلة جميرا (7.2%).

البحث

ووفقاً لبيانات «بروبرتي فايندر»، فإن مجالات الاهتمام بعمليات البحث عن الفلل / تاون هاوس في مارس الماضي، انصبت على دبي هيلز إستيت والمرابع العربية ونخلة جميرا ومدينة محمد بن راشد وداماك هيلز. أما بالنسبة للشق السكنية خلال الفترة نفسها فكان الاهتمام منصبّاً على وسط مدينة دبي ونخلة جميرا والخليج التجاري وقرية جميرا الدائرية.

الرهون العقارية

على صعيد آخر، لاحظت «مورتجاج فايندر»، الذراع الاستشارية المستقلة المتخصصة في الرهون العقارية وهي جزء من «مجموعة بروبرتي فايندر»، زيادة في طلبات الموافقة المسبقة على الرهون العقارية بلغت نسبها 85% في الربع الأول من العام 2021، مقارنة بالربع الأول من العام 2020، كما ارتفع عدد الرهون العقارية المكتملة بنسبة 31% خلال فترة المقارنة نفسها.

وأشار وارن فيليسكيرك، المدير في «مورتجاج فايندر» إلى أن هذا الارتفاع في مبلغ الرهن العقاري يعود إلى عوامل عدة، بما في ذلك الزيادة في بعض المجمّعات السكنية الأكثر رسوخاً، بالإضافة إلى استمرار المشترين في اختيار شراء الفلل أو العقارات الأكبر بشكل عام، وكذلك فإن الزيادة بنسبة 5 في المئة في القروض إلى القيم تجعل من الممكن للمشترين للمرة الأولى اقتراض المزيد.