شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الظفرة التعاونية تقرر فتح باب الاكتتاب العام للمواطنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت الجمعية العمومية لجمعية الظفرة التعاونية عن توزيع 20.25% من رأس المال على المساهمين عن السنة المنتهية 2020. كما تم الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بفتح باب العضوية أمام المواطنين الذين لا يملكون أسهماً في الجمعية ومن المتوقع أن يتم فتح باب الاكتتاب خلال العام الجاري وهو القرار الذي يلامس اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين والذي جاء استجابة لطلباتهم بفتح فرص استثمارية لهم في جمعية الظفرة ودخولهم أعضاء في الجمعية وبالتالي الاستفادة من خدماتها خاصة أن القرار الجديد سيحقق الفائدة للمساهمين القدامى والجدد على حد سواء.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد عن بعد بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا وتم خلاله مناقشة الميزانية العمومية والاطلاع على تقرير المدقق المحاسبي وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والإعلان عن نسبة توزيع الأرباح عن العام المنصرم، كما تم استعراض الانجازات التي حققتها الجمعية خلال العام الماضي والمشاريع المستقبلية التي تعتزم الجمعية تنفيذها.

وأوضح محمد خليفة الهاملي رئيس مجلس إدارة جمعية الظفرة التعاونية أن قرار الجمعية العمومية بتوزيع 50% على مشتريات المساهمين من أي فرع لجمعية الظفرة الذي يتم تطبيقه لأول مرة يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم المساهمين وفتح مجالات دخل إضافية والتشجيع على زيادة المبيعات لدى فروع الجمعية مع التركيز على توفير كافة السلع والخدمات التي تلبي كافة احتياجات المساهمين في فروع الجمعية المختلفة، مشيراً إلى أن القرار الجديد سيستفيد منه المساهمون الذين قاموا بشراء مختلف انواع السلع من فروع جمعية الظفرة خلال العام الماضي 2020.