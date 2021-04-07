شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات دبي الوطني» يبيع حصة مسيطرة في مصرف دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
7 أبريل 2021
16:18 مساء
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دبي: ”الخليج 365”
أكد بنك الإمارات دبي الوطني أنه أبرم اتفاقية لبيع حصة مسيطرة في مصرف دبي لشركة إرادة كابيتال.
وتوقع البنك في إفصاح لسوق دبي المالي استكمال التحويل في العام 2021، وأشار إلى أن المعاملة تخضع للموافقة التنظيمية من مصرف الإمارات المركزي.
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