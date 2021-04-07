«الإمارات دبي الوطني» يبيع حصة مسيطرة في مصرف دبي

دبي: ”الخليج 365”

أكد بنك الإمارات دبي الوطني أنه أبرم اتفاقية لبيع حصة مسيطرة في مصرف دبي لشركة إرادة كابيتال.

وتوقع البنك في إفصاح لسوق دبي المالي استكمال التحويل في العام 2021، وأشار إلى أن المعاملة تخضع للموافقة التنظيمية من مصرف الإمارات المركزي.