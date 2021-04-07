رهن قطعتي أرض بـ 690 مليون درهم في دبي

دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة، الأربعاء، تسجيل 199 مبايعة بقيمة 415.69 مليون درهم، منها 13 مبايعة للأراضي بقيمة 65.58 مليون درهم، و186 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 350.1 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 830.2 مليون درهم منها 24 رهن أراض بقيمة 721.48 مليون درهم و67 رهن فلل وشقق بقيمة 108.7 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 415 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 274 مليون درهم، أي بنحو 690 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 29 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، ومبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 36 مليون درهم، وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 9 ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 3، وأخيراً مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة نخلة جميرا المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 830.2 مليون درهم منها 24 رهن أراض بقيمة 721.48 مليون درهم و67 رهن فلل وشقق بقيمة 108.7 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 415 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 274 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 22.61 مليون درهم كان أهمها في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 11 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 7 ملايين درهم.