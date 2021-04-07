تكريم 7 إماراتيات وعربيات بجائزة «بصمة قائدة»

الفجيرة: بكر المحاسنة

نظمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بالتعاون مع المجلس الإنمائي العربي للمرأة والأعمال، ومقره لبنان، الثلاثاء، حفل جائزة «بصمة قائدة» في دورتها الثالثة، تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين».

حضر الحفل، الذي أقيم في مقر الجمعية بالفجيرة، محمد علي الملا العضو الفخري في الجمعية، وخالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، ود. إيمان غصين رئيسة المجلس الإنمائي العربي للمرأة والأعمال.

وتم منح الجائزة إلى سبع نساء إماراتيات وعربيات مقيمات على أرض الدولة، هن موزة مسعود المطروشي، وأمل الكعبي، وهيفاء الأمين، وبدرية الظنحاني، وناعمة الموح، وعذراء غازي، ومنى اللوغاني، وذلك تقديراً لدورهن الريادي في المجتمع ومساهماتهن الفاعلة في مسيرة التنمية وبناء الأجيال، فضلاً عن جهودهن المشرفة ضمن خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا.

وأشاد محمد علي الملا بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها المرأة الإماراتية، بفضل دعم القيادة الرشيدة لنشاطاتها في مختلف المجالات، لتكون عنصراً فاعلاً ورائداً في عملية البناء والتنمية، مثمناً الدور الذي تقوم به جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالشراكة مع المجلس الإنمائي العربي في دعم المرأة على الصعيدين المحلي والعربي.

وأوضح خالد الظنحاني أن حفل تكريم الفائزات بجائزة «بصمة قائدة» جاء باكورة فعاليات الجمعية في «عام الخمسين» الذي انطلقت فعالياته رسمياً أمس الأحد احتفاءً بالذكرى الـ 50 لتأسيس دولة الإمارات، مشيراً إلى أن «الفجيرة الثقافية» على استعداد تام لإطلاق مبادرات إبداعية خلاقة تتوافق مع المرحلة المقبلة التي تتطلب العمل برؤية استشرافية طموحة تستند إلى المنجزات التي حققتها الدولة وتستشرف المستقبل للوصول بالإمارات إلى الريادة العالمية في كافة المجالات.

وأشارت د. إيمان غصين إلى النجاح الذي حققته المرأة الإماراتية على المستوى الخليجي والعربي والدولي بدعم من القيادة الرشيدة.