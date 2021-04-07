شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تعليم" يربح 0.34 جنيه فى أول يوم بتداولات 102 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سهم شركة تعليم لخدمات الإدارة، بنسبة 6.09% في أول يوم تداول بالبورصة المصرية ليربح 0.34 جنيه ويستحوذ على نحو 10% من قيم التداولات وبلغت 102.4 مليون جنيه بحجم تداول 16.8 مليون سهم عبر تنفيذ 2510 صفقة.

وتعمل شركة تعليم لخدمات الإدارة في مجال التعليم العالي في مصر، وتدير جامعة النهضة ببنى سويف، وهي أول وأكبر جامعة خاصة فى الصعيد، بسعة طلابية حوالي 11 ألف طالب وحوالي 6270 طالب مسجل في 8 كليات وهم؛ كلية صيدلة، كلية طب الفم والأسنان، كلية طب بشري، كلية علاج طبيعي، كلية هندسة، كلية علوم الحاسب، كلية إدارة الأعمال، كلية الإعلام والعلاقات العامة، واتفقت الشركة في عام 2019 مع جامعة Medical University of Vienna International واحدة من أكبر جامعات الطب البشري في أوروبا لتقديم شهادة معتمدة من MUVI لطلاب جامعة النهضة.

وقامت شركة تعليم لخدمات الإدارة بالدخول في شراكة مع شركة بالم هيلز للتعليم (إحدى شركات شركة بالم هيلز للتعمير) لتأسيس جامعة خاصة ومؤسسة جامعية لاستضافة فرع لجامعة أجنبية في مشروع باديا، والذي يعد أحد أهم مشاريع شركة بالم هيلز في غرب القاهرة، كما قامت الشركة بزيادة إيراداتها عن طريق قيام جامعة النهضة ببني سويف إضافة كليتي الطب البشري والعلاج الطبيعي في عامي 2019 و2020 وتعتبر الكليتين جزء أساسي من خطة الشركة المستقبلية لتعظيم إيراداتها، كما تعتبر كلية الطب البشري بالنهضة واحدة من أصل 5 كليات طب بشري بجامعات خاصة في مصر.