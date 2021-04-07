شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يحلق عالياً – تحليل – 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ستاربكس (SBUX) في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة الحالي 112.25، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 1.92% بما يعادل 2.13 نقطة ليستقر على سعر 113.15 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وقد جاء ارتفاع السهم بالرغم من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يوضح قوة الاتجاه الصاعد.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 112.25، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 117.35.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد