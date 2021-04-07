شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان إنترناشيونال يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.19% بما يعادل -0.09 نقطة ليستقر على سعر 46.66 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 44.67، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 48.88.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه