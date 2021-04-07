شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة بوينج (BA) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.62% بما يعادل -4.19 نقطة ليستقر على سعر 255.17 دولار، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 253.60، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 278.25.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه