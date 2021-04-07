شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يتراجع بفعل مقاومته الحالية – تحليل – 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بنك أوف أمريكا (BAC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى مقاومته الحالي 39.90، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعد على التعافي واختراق تلك المقاومة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، كل ذلك يأتي في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 39.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 42.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه