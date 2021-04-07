شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يغلق على انخفاض تكتيكي – تحليل – 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سيتي جروب (C) في آخر جلساته، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.21% بما يعادل -0.15 نقطة ليستقر على سعر 72.60 دولار، وقد جاء انخفاض السهم نتيجة ثبات مستوى المقاومة 74.00، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 74.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 80.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد