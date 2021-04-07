شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتحول للارتفاع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط للارتفاع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء بعد تراجعها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بعدما أظهرت بيانات أولية انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ،ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.3% إلى مستوي 60.02$ ، من مستوى الافتتاح عند 59.22$، وسجل أدنى مستوي عند 58.81$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.5% إلى مستوي 63.52$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 62.58$ ، وسجل أدنى مستوي عند 62.24$.

حقق الخام الأمريكي بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.7% ، ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 57.65$ المسجل فى اليوم السابق ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.75% ، بعدما سجلت سابقا مستوي 61.28$ الأدنى منذ 25 آذار/مارس الماضي.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 2 نيسان/أبريل، فى أول انخفاض أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 0.7 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2 مليون برميل ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد زاد الأسبوع السابق بحوالي 100 ألف برميل،فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ، ليرتفع إجمالي إنتاج الخام إلى 11.1 مليون برميل يوميا، والذي يعد أعلى مستوي للإنتاج منذ الأسبوع المنتهي 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.