شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يسجل مستوى فى أسبوعين والأنظار على محضر الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل شهية المخاطرة المرتفعة لدى المستثمرين ،إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، فى ظل تراجع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ،يأتي هذا قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي من المتوقع أن يتضمن العديد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

انخفض مؤشر الدولار بحوالي 0.15 % إلى مستوى 92.19 نقطة الأدنى منذ 23 آذار/مارس الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.32 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.41 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل المعنويات القوية التي تسيطر على معظم أسواق المال العالمية.

موجة الهبوط التي تسيطر حاليا على العملة الأمريكية ،سببها الرئيسي شهية المخاطرة المرتفعة التي تسيطر على المستثمرين ، بعد انخفاض عائد سندات الخزانة طويلة الأجل فى الولايات المتحدة ،وصعود مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية لمستويات قياسية جديدة.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بنسبة 1.5% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوياته فى أسبوعين عند 1.631%.

فى نفس الإطار ، رفع صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال 2021 إلى معدل 6% من توقعاته السابقة البالغة معدل 5.5% ،وأعاذ ذلك إلى التقدم فى عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

يترقب المستثمرين بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش ، صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي من المتوقع أن يتضمن العديد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.

خلال اجتماع 16-17 آذار/مارس الماضي ،توقع المركزي الأمريكي قفزة سريعة فى النمو الاقتصادي والتضخم هذا العام ، مع انحسار أزمة فيروس كورونا المستجد ، وجدد تعهده بالالتزام بالسياسة النقدية شديدة السهولة ،والمحافظة على أسعار الفائدة بدون أي تغيير حتى عام 2023.