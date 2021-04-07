الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تتخلى عن مستوى قياسي بفعل عمليات جني الأرباح

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الأسهم الأوروبية تتخلى عن مستوى قياسي بفعل عمليات جني الأرباح

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء للمرة الأولى فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، لتتخلي عن أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجل بالجلسة السابقة ، مع نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى توقف موجة صعود الأسهم الأمريكية فى وول ستريت قبيل محضر الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي الاحتياطي.

 

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.2% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 436.5 نقطة ، بعد مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

 

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء للمرة الأولى فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، ليتخلي عن مستواه القياسي المسجل بالأمس ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

 

تصدر قطاع التكنولوجيا، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.1% ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس بعد موجة من المكاسب القوية.

 

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.1%  ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق مستوي قياسي جديد عند 4,086.23 نقطة.

 

بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش يعلن البنك الفيدرالي الاحتياطي تفاصيل اجتماع الذي عقد أيام 16-17 آذار/مارس الماضي ،والتي من المتوقع أن تتضمن أدلة قوية حول مستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.

 

من ناحية أخرى ، رفع صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 6% من توقعاته السابقة البالغة 5.5% ،وأعاذ ذلك إلى التقدم فى عمليات التطعيم ضد فيروس فى معظم أنحاء العالم.

 

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50  بنسبة 0.25% ،وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ،وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.2% بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل بالأمس مستوى قياسي جديد عند 15,311.9 نقطة. 

 

وفى لندن ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.6% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا ، بفضل هبوط مستويات الجنيه الإسترليني مقابل سلة من العملات العالمية ،الأمر الذي يصب فى صالح شركات التصدير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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