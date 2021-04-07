شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة الأربعاء باستثناء مؤشر إيجي إكس70 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 636.579 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.35%، ليغلق عند مستوى 10227 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1917 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 12553 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3931 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1840 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2748 نقطة.