شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 62.89 دولار لبرنت و59.53 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 62.89 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.53 دولار للبرميل.

وأغلقت أسعار النفط أمس على ارتفاع بنسبة 1%، وأنهت عقود خام برنت القياسى العالمى جلسة التداول مرتفعة 59 سنتاً، أو 1%، لتسجل عن التسوية 62.74 دولاراً للبرميل، بحسب" واس" وزادت عقود خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط 68 سنتاً، أو 1.2%، لتبلغ عند التسوية 59.33 دولاراً للبرميل.

ويخفض تحالف "أوبك بلس" الإنتاج نحو سبعة ملايين برميل يوميًّا لدعم الأسعار.