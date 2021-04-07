شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض "أهلا رمضان" بشارع فيصل بالجيزة غدا بتخفيضات 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يوم الخميس الموافق 8 إبريل الجاري معرض أهلا رمضان بشارع فيصل بالجيزة على مساحة 2000 متر مربع وذلك لتقديم السلع الرمضانية بأسعار مخفضة.

وقال بيان للغرفة إن عدد العارضين في المعرض سيزيد عن 80 عارض لجميع المنتجات والسلع الغذائية المخفضة، موضحا أنه سيضم أقسام للخضروات والفاكهة، واللحوم الحمراء، الحاصلات الزراعية والبقوليات، والدواجن، وياميش رمضان، مضيفا أن هذه السلع سيتم عرضها بأسعار مخفضة ستتراوح نسب الخصم فيها بين 15– 25 % من السعر الأصلي للمنتج، وذلك بالاتفاق مع العارضين .

كما تم تخصيص مساحة داخل المعرض للمستثمرين اليمنيين الذين يمتلكون شركات مقيدة بغرفة الجيزة وذلك بالتنسيق مع السفارة اليمنية ممثلة في السفير الدكتور محمد علي مارم وبين مجلس إدارة الغرفة ومجلس الأعمال اليمني وذلك لجذب الاستثمارات اليمنية ورؤوس الأموال من اليمن إلي محافظة الجيزة علي وجه الخصوص .

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إلى أن المواطنين سيمكنهم الاستفادة من هذه العروض بداية من يوم افتتاح المعرض حتى نهايته، حيث سيستمر المعرض في تقديم الخدمات لمدة أسبوعين من الافتتاح .

وأضاف أن فكرة إقامة المعرض تأتى من خلال الدور الذى تقوم به الغرفة بالتنسيق مع منتسبيها من التجار في إطار المشاركة المجتمعية لخدمة المواطنين بمحافظة الجيزة، موضحا أن المعرض تشرف على تنظيمه غرفة الجيزة التجارية بالتعاون مع محافظة الجيزة، وذلك برعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء احمد راشد محافظ الجيزة .