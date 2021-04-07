شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 7-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم في مصر:
سعر الذهب في مصر اليوم يسجل 650.75 جنيه لعيار 18، ويبلغ الذهب عيار 24 سعر 867 جنيها للجرام في المعاملات اليوم، والجنيه الذهب يسجل 6072 جنيها ، وأخيراً استقرت أونصة الذهب عند 1738 دولار.
وشهدنا الأسبوع المنقضي عددا من الأحداث التي أثرت على سعر الذهب، حيث تمكن النفط من الارتفاع مع اتفاق أوبك+ على زيادة تدريجية للإنتاج على مدار الثلاثة أشهر القادمة.
ونجحت أسعار الذهب للصعود والاستقرار مجددًا فوق مستويات الـ 1,700 دولار، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة إنفاق ضخمة على البنية التحتية ستُموّل من زيادة ضرائب الشركات من 21% إلى 28%.
كما أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 916 ألف وظيفة في مارس، وبأكثر من توقعات الأسواق، فيما تم مراجعة قراءة شهر فبراير لترتفع إلى 468 ألف وظيفة، وجاء معدل البطالة وفق التوقعات عند 6%، والذي يعتبر أدنى مستوى في قرابة العام، وكل هذه الأحداث رسمت ملامح حركة سعر الذهب.