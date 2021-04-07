شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 7-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 7 ابريل 2021 في مصر، استقرارا ملحوظا حتي صياغة هذه السطور، بعد أن سجلت الأسعار العالمية للذهب صباح اليوم تذبذبا واضحا بين الارتفاع والهبوط، وسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 759 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر الذهب في مصر اليوم يسجل 650.75 جنيه لعيار 18، ويبلغ الذهب عيار 24 سعر 867 جنيها للجرام في المعاملات اليوم، والجنيه الذهب يسجل 6072 جنيها ، وأخيراً استقرت أونصة الذهب عند 1738 دولار.

ويشهد السوق حالة من عدم الاستقرار عالمياً ومن ثم محلياً وذلك مع تغير سعر الدولار وعائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يجعل المعدن النفيس دائم التغير، لكن اتجاه هبوط عائد السندات الأمريكية قد يدفع الذهب للارتفاع.

وشهدنا الأسبوع المنقضي عددا من الأحداث التي أثرت على سعر الذهب، حيث تمكن النفط من الارتفاع مع اتفاق أوبك+ على زيادة تدريجية للإنتاج على مدار الثلاثة أشهر القادمة.

ونجحت أسعار الذهب للصعود والاستقرار مجددًا فوق مستويات الـ 1,700 دولار، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة إنفاق ضخمة على البنية التحتية ستُموّل من زيادة ضرائب الشركات من 21% إلى 28%.

كما أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 916 ألف وظيفة في مارس، وبأكثر من توقعات الأسواق، فيما تم مراجعة قراءة شهر فبراير لترتفع إلى 468 ألف وظيفة، وجاء معدل البطالة وفق التوقعات عند 6%، والذي يعتبر أدنى مستوى في قرابة العام، وكل هذه الأحداث رسمت ملامح حركة سعر الذهب.