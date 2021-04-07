رئيس التنظيم والإدارة يناقش العوامل المؤثرة بالتنظيم الهيكلي والمؤسسي للدولة الوطنية

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القاهرة - سامية سيد - ألقى الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة محاضرة بعنوان "التنظيم الهيكلي والمؤسسي للدولة الوطنية" مساء أمس، وذلك في إطار فاعليات مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان تحت شعار "من أجل السودان" والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بجنوب السودان وجامعة القاهرة فرع الخرطوم في الفترة من 3 إلي 7 أبريل الجاري، واستعرض الشيخ التجربة المصرية في الإصلاح الإداري.

وتناول رئيس الجهاز بالشرح العوامل المؤثرة في التنظيم الاداري للدولة كطبيعة الدولة ونظام الحكم فيها سواء بسيطة أو مركبة، وجغرافية الدولة والموارد المتاحة بها، وعدد سكان الدولة والتنوع الديموجرافي، بالإضافة إلى النظام الاقتصادي للدولة، وأهداف الدولة ومقاصدها، والمرحلة الحضارية التي تمر بها الدولة، إلي جانب كفاءة المؤسسات العامة والموظف العام في الدولة، ودرجة مرونة التنظيم الإداري للدولة ودرجة اللامركزية فيها، والأزمات التي تتعرض لها الدولة، والبيئة الدولية.

واستعرض رئيس الجهاز التنظيم الإداري الجغرافي للدولة المصرية، والعوامل المؤثرة في التنظيم الاداري القطاعي، وهيكل الحكومة في بعض دول العالم، ومراحل وضع التنظيم الإداري للدولة، كما تناول التجربة المصرية في إصلاح الجهاز الإداري للدولة من خلال وضع خطة في عام 2014 تهدف إلي خلق جهاز إداري كفء وفعال يطبق معايير الحوكمة ويستطيع القيام بدوره التنموي ويعلي من رضاء المواطن.

وفي نهاية اللقاء، أجاب دكتور صالح الشيخ عن أسئلة المشاركين، وأكد على مساندة ودعم مصر لكل الدول الأفريقية وأن مصر دولة تسعى إلى المساهمة في تحقيق الرخاء والسلام لكل الدول الأفريقية والتعاون معها على اساس الاحترام المتبادل والصداقة والأخوة.

ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلي خلق منصة للحوار بين الشباب وكبار المسئولين وأصحاب المصلحة لمناقشة الفرص والتحديات التي يواجهها الشباب في جنوب السودان، مناقشة دور وأسس التنظيم الهيكلي والمؤسسي للدولة الوطنية، بالإضافة إلى التعاون والتشبيك بين أبناء وادي النيل خاصة الشباب، ومناقشة دور المجتمع المدني في التنمية والبناء بالإضافة إلى أهمية دمج الشباب والنساء في عمليات السلم الاجتماعي.