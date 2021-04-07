شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 7-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأربعاء 7-4 -2021، ما بين الاستقرار والتباين أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليسجل تباينا فى البنك الأهلى 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

وفى سياق متصل تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 7-4-2021، أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعره فى البنك الأهلى لـ 49.03 جنيه للشراء، 52.14 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 49.99 جنيه للشراء، 52.11 جنيه للبيع. وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.24 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.23 جنيه.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.23 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.