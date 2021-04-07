شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 7-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 7-4-2021، أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعره فى البنك الأهلى لـ 49.03 جنيه للشراء، 52.14 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 49.99 جنيه للشراء، 52.11 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 7-4-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "الاسكندرية" استقر أيضا سعره عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.82 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.03 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 49.99 جنيه.

52.14 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 52.11 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.03 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.86 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.04 جنيه للشراء.

52.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية49.05 جنيه للشراء.

52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.54 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.