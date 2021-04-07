شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن ذروة أسبوعين قبيل محضر الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، يأتي هذا قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي من المتوقع أن يتضمن العديد من الأدلة حو ل مستقبل السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

تراجعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.4% إلى 1,735.58$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,743.09$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,744.29$.

أنهي المعدن الأصفر"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.9% ، فى ثالث مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,745.44$ للأونصة.

موجة الصعود الأخيرة فى أسعار الذهب تأتي بدعم هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يجعل المعدن الثمين ذو تكلفة منخفضة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

والهبوط فى مستويات الدولار الأمريكي ، بسبب المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، بعد تراجع عائد سندات الخزانة طويلة الأجل فى الولايات المتحدة ،وصعود مؤشرات الأسهم الأمريكية فى وول ستريت لمستويات قياسية جديدة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم تحديدا بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش ، صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي من المتوقع أن يتضمن العديد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

خلال اجتماع 16-17 آذار/مارس الماضي ،توقع المركزي الأمريكي قفزة سريعة فى النمو الاقتصادي والتضخم هذا العام ، مع انحسار أزمة فيروس كورونا المستجد ، وجدد تعهده بالالتزام بالسياسة النقدية شديدة السهولة ،والمحافظة على أسعار الفائدة بدون أي تغيير حتى عام 2023.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 3.78 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,029.09 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 15 نيسان/أبريل 2020.